OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Ligue des Champions05 nov. , 19:53
parMehdi Lunay
Compo de l'Olympique de Marseille : Rulli - Pavard, Egan-Riley, Aguerd - Murillo, O’Riley, Hojbjerg, Garcia - Greenwood, Paixao - Aubameyang 
Compo de l'Atalanta Bergame : Carnesecchi - Kossounou, Ahanor, Djimsiti - Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta - Lookman, De Ketelaere - Krstovic
OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Roulis , c’est vraiment le best en France …👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..

PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣

