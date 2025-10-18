ICONSPORT_271121_0003

Newcastle craint un complot français à Marseille

Ligue des Champions18 oct. , 19:20
parClaude Dautel
0
Le 25 novembre prochain, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions, l'Olympique de Marseille recevra Newcastle au Vélodrome. Du côté du club anglais, on espère que les autorités françaises n'interdiront pas le déplacement de ses supporters.
Du côté des Magpies, on sait que des milliers de supporters voudront assister au match contre l'OM, car les fans de Newcastle sont parmi les plus voyageurs d'Europe. Mais, l'interdiction de déplacement des supporters de l'Ajax au Vélodrome fin septembre ont alerté le club de Premier League. Du côté de Newcastle, on sait que les autorités françaises sont du genre à facilement interdire la venue des fans adverses, surtout lorsqu'ils sont de nationale anglaise. Alors, à presque un mois du Marseille-Newcastle programmé en Ligue des champions, l'actuel onzième du championnat d'Angleterre a tenu à rassurer ses supporters, lesquels se sont déjà organisé pour venir dans la cité phocéenne pour un match qui vaudra très cher au classement. Newcastle espère que la France ne refusera pas la venue de ses supporters, et prouvera qu'elle peut organiser de tels matchs. Il est vrai que l'image de notre pays en a pris un gros coup depuis la fameuse finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.

Newcastle va obéir aux ordres des autorités de Marseille

Interrogé par le Chronicle Live, un porte-parole des Magpies a fait part de sa relative confiance. « D'après les informations dont nous disposons en ce moment, nos fans sont actuellement autorisés à voyager. Les autorités marseillaises ont donné des instructions très claires concernant les déplacements. Nous les respecterons donc et vous tiendrons informés de tout changement », a indiqué ce responsable de Newcastle. Il est vrai que dans le cratère du Vélodrome, la présence de supporters anglais pourrait ajouter un piment supplémentaire et faire monter l'ambiance d'encore un cran dans un stade qui est déjà archi-comble, mais qui espère tout de même pouvoir accueillir des visiteurs.
Personne n'a oublié qu'en 2004, en demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA, l'OM mené par un certain Didier Drogba avait éliminé Newcastle dans une ambiance que certains ont qualifié de plus chaude de l'histoire du stade marseillais. Une rencontre qui n'avait engendré aucun incident, et même le contraire puisque les supporters marseillais et anglais avaient quitté le Vélodrome en se mélangeant sans problème. A voir ce que les autorités locales décideront 21 ans plus tard.
0
Articles Recommandés
le paris fc officialise la signature de maxime lopez frere lopez 380475
Paris FC

L’OM piqué, les Marseillais préfèrent Paris

ICONSPORT_273988_0219
OGC Nice

« Daech daech on t’enc... » : L’arbitre de Nice-OL s’excuse

un effectif tout neuf l etrange annonce de bordeaux irles 395218
Bordeaux

N2 : Bordeaux balaie le leader et remonte vers la tête

ICONSPORT_274036_0186
Ligue 1

L1 : Angers prive Monaco de podium

Fil Info

21:40
L’OM piqué, les Marseillais préfèrent Paris
21:35
« Daech daech on t’enc... » : L’arbitre de Nice-OL s’excuse
21:26
N2 : Bordeaux balaie le leader et remonte vers la tête
20:55
L1 : Angers prive Monaco de podium
20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
20:42
Ang : Arsenal répond à Manchester City
20:36
All : Le Bayern Munich gagne le Klassiker et s'envole
20:30
OL : Le point faible de Lyon viré de force du terrain
20:11
OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Derniers commentaires

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Lool le peno + rouge pour bien aider l'OM qui se faissit mener....si avec tout ca l'OM n'est pas champion...😂

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

En direct je te te rejoins

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Les 1ers ralentis je vois la main dedans. Et les derniers je la vois dehors....

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

La double est dur a justifier, j'ai pas revu le multi angle, donc là comme ça, c'est compliqué comme décision pour moi

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Perso il n'y a pas pénalty la main est sur la ligne. Par contre le rouge me parait logique. A revoir l'action...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading