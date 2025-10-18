Newcastle craint un complot français à Marseille

Le 25 novembre prochain, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions, l'Olympique de Marseille recevra Newcastle au Vélodrome. Du côté du club anglais, on espère que les autorités françaises n'interdiront pas le déplacement de ses supporters.

Du côté des Magpies, on sait que des milliers de supporters voudront assister au match contre l' OM , car les fans de Newcastle sont parmi les plus voyageurs d'Europe. Mais, l'interdiction de déplacement des supporters de l'Ajax au Vélodrome fin septembre ont alerté le club de Premier League. Du côté de Newcastle, on sait que les autorités françaises sont du genre à facilement interdire la venue des fans adverses, surtout lorsqu'ils sont de nationale anglaise. Alors, à presque un mois du Marseille-Newcastle programmé en Ligue des champions, l'actuel onzième du championnat d'Angleterre a tenu à rassurer ses supporters, lesquels se sont déjà organisé pour venir dans la cité phocéenne pour un match qui vaudra très cher au classement. Newcastle espère que la France ne refusera pas la venue de ses supporters, et prouvera qu'elle peut organiser de tels matchs. Il est vrai que l'image de notre pays en a pris un gros coup depuis la fameuse finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.

Newcastle va obéir aux ordres des autorités de Marseille

D'après les informations dont nous disposons en ce moment, nos fans sont actuellement autorisés à voyager. Les autorités marseillaises ont donné des instructions très claires concernant les déplacements. Nous les respecterons donc et vous tiendrons informés de tout changement », a indiqué ce responsable de Newcastle. Il est vrai que dans le cratère du Vélodrome, la présence de supporters anglais pourrait ajouter un piment supplémentaire et faire monter l'ambiance d'encore un cran dans un stade qui est déjà archi-comble, mais qui espère tout de même pouvoir accueillir des visiteurs. Interrogé par le Chronicle Live, un porte-parole des Magpies a fait part de sa relative confiance. «

Personne n'a oublié qu'en 2004, en demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA, l'OM mené par un certain Didier Drogba avait éliminé Newcastle dans une ambiance que certains ont qualifié de plus chaude de l'histoire du stade marseillais. Une rencontre qui n'avait engendré aucun incident, et même le contraire puisque les supporters marseillais et anglais avaient quitté le Vélodrome en se mélangeant sans problème. A voir ce que les autorités locales décideront 21 ans plus tard.