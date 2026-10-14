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Manu Koné sort sur blessure contre le Real Madrid

Ligue des Champions
parClaude Dautel
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C'est un coup dur pour Manu Koné et l'AS Rome, l'international tricolore du club italien a été contraint de céder sa place après seulement 13 minutes de jeu lors du match de Ligue des champions contre le Real Madrid.
A un mois du déplacement de l'équipe de France à Milan pour affronter l'Italie en Ligue des Nations, Zinedine Zidane va être attentif à la situation de Manu Koné. En effet, l'international tricolore, victime d'un pépin musculaire, n'a pas eu d'autre choix que de laisser sa place à Niccolo Pisilli en tout début de match ce mercredi soir face au Real Madrid. Le staff médical du club romain a tenté de soigner Manu Koné sur le bord du terrain, mais a vite compris que ce dernier n'était plus en état de jouer. A noter que les internationaux français du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, sont venus prendre des nouvelles de leur coéquipier chez les Bleus.
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Bon 2eme mi-temps de souffrance qui tranche avec cette Masterclass au premier acte. On voit qu'on est qu'en octobre et que le physique n'est pas encore au point... Mais magnifique victoire contre un énorme morceaux !! Ça fait plaisir !! 😁 Allez Paris 💪🏽

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Alors crétin ?! 4-1 pour City ?! T'es qu'une truffe et ça s'est encore vu...

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Il se met un but tout seul ah bon. La frappe d aklioucche l a surpris oui et il n a pas su devier et renvoyer la balle

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Je pense qu'il a beaucoup appris de cet échec, et qu'il est prêt pour entrainer l'OL à nouveau. Le problème, c'est qu'il risque de réussir son pari de remonter la pente avec CP, et qu'il va rester en PL pour un moment !

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