Manu Koné sort sur blessure contre le Real Madrid

C'est un coup dur pour Manu Koné et l'AS Rome, l'international tricolore du club italien a été contraint de céder sa place après seulement 13 minutes de jeu lors du match de Ligue des champions contre le Real Madrid.

A un mois du déplacement de l'équipe de France à Milan pour affronter l'Italie en Ligue des Nations, Zinedine Zidane va être attentif à la situation de Manu Koné. En effet, l'international tricolore, victime d'un pépin musculaire, n'a pas eu d'autre choix que de laisser sa place à Niccolo Pisilli en tout début de match ce mercredi soir face au Real Madrid. Le staff médical du club romain a tenté de soigner Manu Koné sur le bord du terrain, mais a vite compris que ce dernier n'était plus en état de jouer. A noter que les internationaux français du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, sont venus prendre des nouvelles de leur coéquipier chez les Bleus.