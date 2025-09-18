Manchester City - Naples : les compos (21h00 sur Canal+ Live 2)

1ère journée de la Ligue des Champions :

La compo de Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri, Reijnders - Bernardo Silva, Foden, Doku - Haaland.

La compo de Naples : Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola - Zambo Anguissa, Lobotka, De Bruyne - Politano, Hojlund, McTominay.