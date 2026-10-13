LdC : Un grand Yamal renverse Galatasaray

2e journée de Ligue des Champions

Galatasaray - Barcelone : 1-4

Buts : Batrakov (28e), Cancelo (42e), Fermin (50e), Gordon (53e) et Adeyemi (65e)

Porté par un Lamine Yamal des grands soirs, auteur de deux passes décisives sublimes en Turquie ce mercredi soir, le Barça s’est sorti du piège tendu par Galatasaray. Le club stambouliote avait pourtant ouvert le score en première mi-temps avant d’inscrire un second but refusé pour hors-jeu. La force collective et individuelle de Barcelone aura finalement fait la différence, déjà avec l’égalisation de Cancelo peu avant la mi-temps puis avec les buts de Fermin, Gordon et Adeyemi après le repos. Barcelone est provisoirement leader de la phase de ligue de C1 avec deux victoires en deux matchs et une différence de buts très positive de +7.