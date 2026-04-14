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Ligue des champions

LdC : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

Ligue des Champions14 avr. , 6:00
parAlexis Rose
0
Quarts de finale retour de la Ligue des Champions :
Mardi 14 avril
21h00 : Liverpool - Paris Saint-Germain (0-2 à l'aller) sur Canal+ Foot
Atlético de Madrid - FC Barcelone (2-0 à l'aller) sur Canal+ Sport 360
Mercredi 15 avril
21h00 : Arsenal - Sporting Portugal (1-0 à l'aller) sur Canal+ Foot
Bayern Munich - Real Madrid (2-1 à l'aller) sur Canal+
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il faut arraté d acheter des attaquants qui mraque 4 buts et font une passe decisive en une années lol

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Les rosbifs n’arrêtent pas de dire, nos fans, nos fans, nos fans, 12e homme, mais ils n’ont pas idée de ce qu’est le kop du Pgégé à l’extérieur, 120 minutes d’encouragements non-stop, ça va les étonner , ça aussi… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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P’tet qu’il négocie avec son poisson rouge ? Va savoir … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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… lui qui a voulu partir pour un salaire a peine supérieur a ce qu on lui proposait… Du coup , on ne comprend pas bien pourquoi il a voulu partir ? 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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… Soit un salaire net de 260M€ net par mois sans les primes,… Wahou , il est quasi milliardaire alors… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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