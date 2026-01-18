LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|6
|6
|0
|0
|17
|1
|16
|15
|6
|5
|0
|1
|18
|7
|11
|13
|6
|4
|1
|1
|19
|8
|11
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|6
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|6
|2
Paris c'est pas un grand club c'est juste une grande équipe, pas la même chose, pour être un grand club il avoir gagné plusieurs LDC, pas juste une fois, gagner juste une LDC tout le monde sait le faire, même l étoiles rouges de Belgrade
C'est déjà mieux que le niveau de la L1, c'est déjà ca , honnêtement la L1 est pas très élevé si on enlève paris, paris c'est juste l arbre qui cache la forêt si on regarde bien
Hakikmi joue dans le club Champion d’Europe et Champion intercontinental, rien que ça… 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C’est dire le niveau de la can… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Mané a joué dans les plus grand club européen, hakimi non
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
