LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée

7e journée de la Ligue des Champions :

Mardi 20 janvier

16h30 : Kairat Almaty - FC Bruges (sur Canal+ Foot)

18h45 : FK Bodo/Glimt - Manchester City (sur Canal+ Foot)



FC Copenhague - Naples (sur Canal+ Live 6)

Tottenham - Dortmund (sur Canal+ Live 5)

Inter Milan - Arsenal (sur Canal+ Live 4)

Sporting Portugal - Paris Saint-Germain (sur Canal+ Foot)

Olympiakos - Bayer Leverkusen (sur Canal+ Live 7)

21h00 : Real Madrid - Monaco (sur Canal+ Sport)

Mercredi 21 janvier

18h45 : Galatasaray - Atlético de Madrid (sur Canal+ Foot)

Qarabag FK - Eintracht Francfort (sur Canal+ Sport)

21h00 : Olympique de Marseille - Liverpool (sur Canal+)

Juventus Turin - SL Benfica (sur Canal+ Sport)

Bayern Munich - Royale Union Saint-Gilloise (sur Canal+ Live 5)

Newcastle - PSV (sur Canal+ Live 7)

Chelsea - Pafos FC (sur Canal+ Live 4)

Atalanta - Athletic Bilbao (sur Canal+ Live 6)

Slavia Prague - FC Barcelone (sur Canal+ Foot)