LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée

5e journée de la Ligue des Champions :

Mardi 25 novembre

18h45 : Ajax Amsterdam - Benfica Lisbonne (Canal+Sport)

Galatasaray - Union Saint Gilloise (Canal+Live3)

21h00 : Olympique de Marseille - Newcastle (Canal+Foot)

Chelsea - FC Barcelone (Canal+Sport)

Manchester City - Bayer Leverkusen (Canal+Live3)

Borussia Dortmund - Villarreal (Canal+Live4)

Bodo Glimt - Juventus Turin (Canal+Live5)

Naples - Qarabag (Canal+Live6)

Slavia Prague - Athletic Bilbao (Canal+Live7)

Mercredi 26 novembre

18h45 : Pafos - AS Monaco (Canal+Foot)

Copenhague - Kairat (Canal+Sport)

21h00 : Paris Saint-Germain - Tottenham (Canal+)

Arsenal - Bayern Munich (Canal+Foot)

Olympiakos - Real Madrid (Canal+Sport)

Atlético de Madrid - Inter Milan (Canal+Live4)

Liverpool - PSV Eindhoven (Canal+Live5)

Sporting Portugal - Club Bruges (Canal+Live6)

Eintracht Francfort - Atalanta Bergame (Canal+Live7)