LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

4e journée de la Ligue des Champions :

Mardi 4 novembre

18h45 : Naples - Eintracht Francfort (sur Canal+ Sport)

Slavia Prague - Arsenal (sur Canal+ Foot)

21h00 : Paris Saint-Germain - Bayern Munich (sur Canal+ Foot)

Tottenham - FC Copenhague (sur Canal+ Live 6)

Juventus Turin - Sporting Portugal (sur Canal+ Live 5)

Olympiakos - PSV (sur Canal+ Live 7)

FK Bodo/Glimt - AS Monaco (sur Canal+ Sport 360)

Liverpool - Real Madrid (sur Canal+ Sport)

Atlético de Madrid - Royale Union Saint-Gilloise (sur Canal+ Live 4)

Mercredi 5 novembre

18h45 : Qarabag FK - Chelsea (sur Canal+ Foot)

Pafos FC - Villarreal (sur Canal+ Sport)

21h00 : Ajax - Galatasaray (sur Canal+ Live 6)

Manchester City - Dortmund (sur Canal+ Foot)

Inter Milan - Kairat Almaty (sur Canal+ Live 4)

FC Bruges - FC Barcelone (sur Canal+ Sport)

SL Benfica - Bayer Leverkusen (sur Canal+ Live 7)

Olympique de Marseille - Atalanta Bergame (sur Canal+)

Newcastle - Athletic Bilbao (sur Canal+ Live 5)