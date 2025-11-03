Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

Ligue des Champions03 nov. , 00:00
parAlexis Rose
4e journée de la Ligue des Champions
Mardi 4 novembre
18h45 : Naples - Eintracht Francfort (sur Canal+ Sport)
Slavia Prague - Arsenal (sur Canal+ Foot)
21h00 : Paris Saint-Germain - Bayern Munich (sur Canal+ Foot)
Tottenham - FC Copenhague (sur Canal+ Live 6)
Juventus Turin - Sporting Portugal (sur Canal+ Live 5)
Olympiakos - PSV (sur Canal+ Live 7)
FK Bodo/Glimt - AS Monaco (sur Canal+ Sport 360)
Liverpool - Real Madrid (sur Canal+ Sport)
Atlético de Madrid - Royale Union Saint-Gilloise (sur Canal+ Live 4)
Mercredi 5 novembre
18h45 : Qarabag FK - Chelsea (sur Canal+ Foot)
Pafos FC - Villarreal (sur Canal+ Sport)
21h00 : Ajax - Galatasaray (sur Canal+ Live 6)
Manchester City - Dortmund (sur Canal+ Foot)
Inter Milan - Kairat Almaty (sur Canal+ Live 4)
FC Bruges - FC Barcelone (sur Canal+ Sport)
SL Benfica - Bayer Leverkusen (sur Canal+ Live 7)
Olympique de Marseille - Atalanta Bergame (sur Canal+)
Newcastle - Athletic Bilbao (sur Canal+ Live 5)

Champions League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
9330013310
2
FC Bayern München
9330012210
3
Inter
93300909
4
Arsenal
93300808
5
Real Madrid
93300817
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

