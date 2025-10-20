Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée

Ligue des Champions20 oct. , 00:00
parAlexis Rose
0
3e journée de la Ligue des Champions :
Mardi 21 octobre
18h45 : FC Barcelone - Olympiakos (sur Canal+ Foot)
Kairat Almaty - Pafos FC (sur Canal+ Sport)
21h00 : Newcastle - SL Benfica (sur Canal+ Live 6)
Arsenal - Atlético de Madrid (sur Canal+ Sport)
Villarreal - Manchester City (sur Canal+ Live 3)
PSV - Naples (sur Canal+ Live 5)
Royale Union Saint-Gilloise - Inter Milan (sur Canal+ Live 4)
FC Copenhague - Dortmund (sur Canal+ Live 7)
Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (sur Canal+ Foot)
Mercredi 22 octobre
18h45 : Athletic Bilbao - Qarabag FK (sur Canal+ Foot)
Galatasaray - FK Bodo/Glimt (sur Canal+ Sport)
21h00 : Chelsea - Ajax (sur Canal+ Live 6)
Atalanta - Slavia Prague (sur Canal+ Live 7)
Real Madrid - Juventus Turin (sur Canal+ Sport)
AS Monaco - Tottenham (sur Canal+ Foot)
Bayern Munich - FC Bruges (sur Canal+ Live 5)
Eintracht Francfort - Liverpool (sur Canal+ Live 4)
Sporting Portugal - Olympique de Marseille (sur Canal+)

Champions League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
FC Bayern München
62200826
2
Real Madrid
62200716
3
Paris Saint Germain
62200615
4
Inter
62200505
5
Arsenal
62200404
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

