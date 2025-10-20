LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée

3e journée de la Ligue des Champions :

Mardi 21 octobre

18h45 : FC Barcelone - Olympiakos (sur Canal+ Foot)

Kairat Almaty - Pafos FC (sur Canal+ Sport)

21h00 : Newcastle - SL Benfica (sur Canal+ Live 6)

Arsenal - Atlético de Madrid (sur Canal+ Sport)

Villarreal - Manchester City (sur Canal+ Live 3)

PSV - Naples (sur Canal+ Live 5)

Royale Union Saint-Gilloise - Inter Milan (sur Canal+ Live 4)

FC Copenhague - Dortmund (sur Canal+ Live 7)

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (sur Canal+ Foot)

Mercredi 22 octobre

18h45 : Athletic Bilbao - Qarabag FK (sur Canal+ Foot)

Galatasaray - FK Bodo/Glimt (sur Canal+ Sport)

21h00 : Chelsea - Ajax (sur Canal+ Live 6)

Atalanta - Slavia Prague (sur Canal+ Live 7)

Real Madrid - Juventus Turin (sur Canal+ Sport)

AS Monaco - Tottenham (sur Canal+ Foot)

Bayern Munich - FC Bruges (sur Canal+ Live 5)

Eintracht Francfort - Liverpool (sur Canal+ Live 4)

Sporting Portugal - Olympique de Marseille (sur Canal+)