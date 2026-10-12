LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
Bradley Barcola a toujours été talentueux... et pourtant... ça n'a pas empêché le PSG de le mettre sur le banc pour ensuite s'en débarrasser. Résultat... le PSG le regrette ! ^^
Tu devrais comprendre ce que tu lis. Mais... il n'y a rien à faire pour toi ! Tu ne sais toujours pas lire.
Les joueurs Lensois avaient sans doute des consignes envers Lois Openda... et l'arbitre n'a pas fait son boulot. Résultat... Lens a pu accrocher l'OL et l'OL se retrouve sans Lois Openda durant un bon bout de temps. Et après... on vient t'expliquer que l'OL est traité comme les autres clubs de Ligue1.
C est pour ça qu il est venu pleurer apres pour dire que Paris avait besoin d un joueur comme lui .Trajectoire ? Attendons la sanction de city
2022-2023 avant le premier sacré du PSG
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading