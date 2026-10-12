Ligue des champions - Le trophée
Ligue des champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

Ligue des Champions
parAlexis Rose
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2e journée de la Ligue des Champions :
Mardi 13 octobre
18h45 : RC Lens - Sporting Portugal (sur Foot+)
Sabah FK - Slavia Prague (sur Canal+ Sport)
21h00 : Galatasaray - FC Barcelone (sur Canal+ Sport)
Villarreal - Naples (sur Canal+ Live 6)
Atlético de Madrid - Manchester United (sur Canal+ Live 3)
Arsenal - Lille OSC (sur Foot+)
Inter Milan - FC Bruges (sur Canal+ Live 5)
Viking FK - Bayern Munich (sur Canal+ Live 4)
RB Leipzig - PSV (sur Canal+ Live 7)
Mercredi 14 octobre
18h45 : Feyenoord - Côme (sur Canal+ Sport)
LASK - Liverpool (sur Foot+)
21h00 : FC Shakhtar Donetsk - AEK Athènes FC (sur Canal+ Live 7)
Betis Séville - FC Porto (sur Canal+ Live 5)
Slovan Bratislava - Stuttgart (sur Canal+ Live 6)
Aston Villa - Fenerbahçe (sur Canal+ Sport)
FK Bodo/Glimt - Dortmund (sur Canal+ Live 4)
AS Rome - Real Madrid (sur Foot+)
Manchester City - Paris Saint-Germain (sur Canal+)

Champions League

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Phase de ligue

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
31100615
2FC Bayern München logo
FC Bayern München
31100505
3FC Barcelona logo
FC Barcelona
31100514
4Manchester United logo
M. United
31100404
5Como logo
Como
31100413
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Derniers commentaires

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

Bradley Barcola a toujours été talentueux... et pourtant... ça n'a pas empêché le PSG de le mettre sur le banc pour ensuite s'en débarrasser. Résultat... le PSG le regrette ! ^^

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

Tu devrais comprendre ce que tu lis. Mais... il n'y a rien à faire pour toi ! Tu ne sais toujours pas lire.

L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal

Les joueurs Lensois avaient sans doute des consignes envers Lois Openda... et l'arbitre n'a pas fait son boulot. Résultat... Lens a pu accrocher l'OL et l'OL se retrouve sans Lois Openda durant un bon bout de temps. Et après... on vient t'expliquer que l'OL est traité comme les autres clubs de Ligue1.

Cherki a piégé le PSG, le fou récit de L'Equipe

C est pour ça qu il est venu pleurer apres pour dire que Paris avait besoin d un joueur comme lui .Trajectoire ? Attendons la sanction de city

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2022-2023 avant le premier sacré du PSG

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Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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