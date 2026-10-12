LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal

Les joueurs Lensois avaient sans doute des consignes envers Lois Openda... et l'arbitre n'a pas fait son boulot. Résultat... Lens a pu accrocher l'OL et l'OL se retrouve sans Lois Openda durant un bon bout de temps. Et après... on vient t'expliquer que l'OL est traité comme les autres clubs de Ligue1.