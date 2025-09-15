Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Ligue des Champions15 sept. , 00:00
parAlexis Rose
1ère journée de la phase régulière de la Ligue des Champions
Mardi 16 septembre
18h45 : Athletic Bilbao - Arsenal (sur Canal+ Foot)
PSV - Royale Union Saint-Gilloise (sur Canal+ Live)
21h00 : Tottenham - Villarreal (sur Canal+ Sport)
SL Benfica - Qarabağ FK (sur Canal+ Live)
Juventus Turin - Dortmund (sur Canal+ Foot)
Real Madrid - Olympique de Marseille (sur Canal+)
Mercredi 17 septembre
18h45 : Olympiakos - Pafos FC (sur Canal+ Foot)
Slavia Prague - FK Bodo/Glimt (sur Canal+ Live)
21h00 : Bayern Munich - Chelsea (sur Canal+ Sport)
Liverpool - Atlético de Madrid (sur Canal+ Foot)
Paris Saint-Germain - Atalanta (sur Canal+)
Ajax - Inter Milan (sur Canal+ Live)
Jeudi 18 septembre
18h45 : FC Bruges - AS Monaco (sur Canal+ Foot)
FC Copenhague - Bayer Leverkusen (sur Canal+ Live)
21h00 : Eintracht Francfort - Galatasaray (sur Canal+ Live)
Sporting Portugal - Kairat Almaty (sur Canal+ Live)
Manchester City - Naples (sur Canal+ Sport)
Newcastle - FC Barcelone (sur Canal+ Foot)

Champions League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
M. City
00000000
2
Real Madrid
00000000
3
FC Bayern München
00000000
4
Liverpool
00000000
5
Paris Saint Germain
00000000
Tout afficher
Derniers commentaires

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

On vous faisait rire y a 2 saisons quand vous nous voyiez en Ligue 2 et qu'on fini devant vous a la fin de la saison ?

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

J'étais ahuri en voyant qu'on revenait meme pas sur cette faute. Comment ne peut on pas revenir la dessus...

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

sur fofana il n'y a pas rouge , c'est exactement la même faute qui a couté un rouge au marseillais contre l'ol , et celle sur notre petit jeune , qu'y a-t-il ? , explique moi

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

Parle moi de ton fofana , totalement invisible, en 4 match 1 but 0 passe decesif , les 60 M pour lui vous en demandé trop je pense

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

Tu vois rouge de partout toi, arrête un peu d être mauvais perdant ,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

