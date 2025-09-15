LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée

1ère journée de la phase régulière de la Ligue des Champions :

Mardi 16 septembre

18h45 : Athletic Bilbao - Arsenal (sur Canal+ Foot)

PSV - Royale Union Saint-Gilloise (sur Canal+ Live)

21h00 : Tottenham - Villarreal (sur Canal+ Sport)

SL Benfica - Qarabağ FK (sur Canal+ Live)

Juventus Turin - Dortmund (sur Canal+ Foot)

Real Madrid - Olympique de Marseille (sur Canal+)

Mercredi 17 septembre

18h45 : Olympiakos - Pafos FC (sur Canal+ Foot)

Slavia Prague - FK Bodo/Glimt (sur Canal+ Live)

21h00 : Bayern Munich - Chelsea (sur Canal+ Sport)

Liverpool - Atlético de Madrid (sur Canal+ Foot)

Paris Saint-Germain - Atalanta (sur Canal+)

Ajax - Inter Milan (sur Canal+ Live)

Jeudi 18 septembre

18h45 : FC Bruges - AS Monaco (sur Canal+ Foot)

FC Copenhague - Bayer Leverkusen (sur Canal+ Live)

21h00 : Eintracht Francfort - Galatasaray (sur Canal+ Live)

Sporting Portugal - Kairat Almaty (sur Canal+ Live)

Manchester City - Naples (sur Canal+ Sport)

Newcastle - FC Barcelone (sur Canal+ Foot)