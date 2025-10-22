ICONSPORT_274540_0028

LdC : Monaco gaspille contre Tottenham

Ligue des Champions22 oct. , 22:56
parMehdi Lunay
1
Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée
Stade Louis-II
Monaco-Tottenham 0-0
Pas de premier succès pour Monaco en Ligue des champions. L'ASM et Tottenham se sont quittés sur un nul 0-0 malgré une supériorité monégasque claire.
Avec un point en deux matchs dans cette Ligue des champions, Monaco était dos au mur. Il fallait absolument battre Tottenham pour revenir sur le top 24. Monaco s'en donnait les moyens en première période, prenant le dessus sur les Spurs. Balogun se créait deux belles occasions (26e, 36e) mais Vicario était à chaque fois présent avec deux arrêts déterminants. En face, Tottenham était peu dangereux mais faisait trembler Monaco sur une longue touche de Danso mal jugée par Kohn.
Après la pause, le rythme redescendait franchement. Tottenham avait plus souvent le ballon, faisant craindre une fin malheureuse pour l'ASM. Dans le dernier quart d'heure, le club de la Principauté retrouvait un second souffle et multipliait les occasions. Teze butait sur Vicario avec une tête à bout portant. De son côté, Minamino avait trois ballons chauds en pleine surface à exploiter mais le Japonais ratait le cadre à chaque fois. On en restait finalement à 0-0. Monaco grimpe péniblement à 2 points dans cette phase de ligue. Toujours aucun succès et une qualification pour les barrages loin d'être acquise pour l'ASM.

Champions League

22 octobre 2025 à 21:00
Monaco
0
0
Match terminé
Tottenham Hotspur
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
83
ENTRE
M. Bieveth
MonacoMonaco
SORT
F. Balogun
MonacoMonaco
Remplacement
79
ENTRE
D. Spence
Tottenham HotspurTottenham Hotspur
SORT
M. Kudus
Tottenham HotspurTottenham Hotspur
Remplacement
70
ENTRE
C. Mawissa Elebi
MonacoMonaco
SORT
K. Ouattara
MonacoMonaco
Remplacement
70
ENTRE
R. Kolo Muani
Tottenham HotspurTottenham Hotspur
SORT
R. de Andrade
Tottenham HotspurTottenham Hotspur
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272658_0057
Mercato

50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real

ICONSPORT_274542_0042
OM

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

ICONSPORT_274542_0093
Ligue des Champions

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

ICONSPORT_273988_0180
OL

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Fil Info

23:30
50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real
23:10
Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM
23:00
L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal
23:00
OL : Paulo Fonseca répond aux accusations
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:30
Nantes : Guardiola l'a eu, Luis Castro le veut aussi
22:17
L1 : Létang suspendu pour ses propos après LOSC-OL
22:00
Emerson exclu, un « geste idiot » qui tue l’OM

Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Comme dis plus haut, évite de m'inclure dans tes délires avec Greg.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

NON surtout pas a la 2 EME MINUTES Accroche toi plutot a repondre avec les trolls pour organiser une visio avec eux ( UN ZGEG ) Tu seras arbitre et je te file des cartons 👌

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

Jsuis pas d'accord, et même dans une idée de com, jsuis pas fan

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Compte fake? Tu te trompes de cible je pense. Je n'ai qu'un seul compte si j'omets celui qui a été banni.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

De quoi tu parles ? J'évoque les matches de 2022, et Germain ne faisait plus partie de l'OM.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading