LdC : Monaco gaspille contre Tottenham

Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée

Stade Louis-II

Pas de premier succès pour Monaco en Ligue des champions. L'ASM et Tottenham se sont quittés sur un nul 0-0 malgré une supériorité monégasque claire.

Avec un point en deux matchs dans cette Ligue des champions, Monaco était dos au mur. Il fallait absolument battre Tottenham pour revenir sur le top 24. Monaco s'en donnait les moyens en première période, prenant le dessus sur les Spurs. Balogun se créait deux belles occasions (26e, 36e) mais Vicario était à chaque fois présent avec deux arrêts déterminants. En face, Tottenham était peu dangereux mais faisait trembler Monaco sur une longue touche de Danso mal jugée par Kohn.

Après la pause, le rythme redescendait franchement. Tottenham avait plus souvent le ballon, faisant craindre une fin malheureuse pour l'ASM. Dans le dernier quart d'heure, le club de la Principauté retrouvait un second souffle et multipliait les occasions. Teze butait sur Vicario avec une tête à bout portant. De son côté, Minamino avait trois ballons chauds en pleine surface à exploiter mais le Japonais ratait le cadre à chaque fois. On en restait finalement à 0-0. Monaco grimpe péniblement à 2 points dans cette phase de ligue. Toujours aucun succès et une qualification pour les barrages loin d'être acquise pour l'ASM.