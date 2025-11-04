LdC : Monaco enfin récompensé au Pôle Nord

Ligue des champions, phase de ligue, 4e journée

Aspmyra Stadion

But : Balogun (43e)

Exclusion : Gundersen (82e) pour Bodo/Glimt

Sans victoire après 3 matchs de Ligue des champions, Monaco est allé décrocher son premier succès à Bodo/Glimt 1-0 non sans mal.

L'effet Pocognoli s'était-il déjà estompé à Monaco ? Battue par le Paris FC samedi, l'ASM voulait prouver que non à Bodo/Glimt, dans le nord de la Norvège. Une victoire était capitale pour son avenir en Ligue des champions. L'entame était difficile, sous la pluie froide et sur le difficile synthétique de Bodo. Bousculé et surtout peu dangereux, Monaco trouvait la faille sur sa première frappe cadrée. Balogun envoyait un missile en angle fermé.

Un but loin d'être décisif puisque Bodo/Glimt mettait en difficulté Monaco par la suite. Hogh trouvait le poteau (45e) puis Kohn réalisait plusieurs arrêts déterminants en seconde période. Il stoppait un coup-franc de l'ancien lensois Berg et une nouvelle tentative d'Hogh (68e). Monaco tenait bon et l'emportait 1-0. Un premier succès qui place l'ASM dans le top 24 pour la première fois de la saison.