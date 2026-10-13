LdC : Le Sporting punit l'inefficacité de Lens

2e journée de Ligue des Champions

Buts : Suarez (22e) et Doumbia (74e)

Première défaite de la saison pour Lens en Ligue des Champions. Malgré de nombreuses occasions, les coéquipiers de Florian Thauvin n’ont pas été suffisamment efficaces pour faire chuter le Sporting, dont l’expérience dans cette compétition a fait la différence ce mardi à Bollaert. Les Portugais ont ouvert le score par Luis Suarez peu après le quart d’heure de jeu. En seconde mi-temps, c’est Doumbia qui a permis au Sporting d’accentuer son avantage. Entre temps, les tentatives lensoises ont été nombreuses par Ivanovic, Haidara ou encore Edouard. Vainqueur du Slavia Prague avant la trêve, Lens compte tout de même 3 points dans cette phase de ligue de Champions League et conserve toutes ses chances pour la suite de la compétition en dépit de ce revers dommageable à domicile.