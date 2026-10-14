LdC : Le PSG en colle 4 à City et frappe un grand coup

2e journée de la Ligue des champions

Etihad Stadium

Le PSG bat Manchester City : 4 buts à 2

Buts pour Manchester City : Haaland (53e et 75e)

Buts pour le PSG : Doué (13e), Dembélé (15e), Vitinha (32e) et Akliouche (62e)

Le PSG avait à cœur d’envoyer un message fort face à Manchester City ce mercredi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale a répondu présent en livrant une prestation de haut niveau, malgré une fin de match sous pression.

Dès le début du match, le rythme était assez fou entre les deux équipes. Et peu avant le quart d’heure de jeu, Désiré Doué a ouvert le score d’une frappe imparable au terme d’une action collective de toute beauté des champions d’Europe. Les Parisiens n’ont pas laissé le temps aux Citizens de souffler : deux minutes plus tard, Doué a délivré un véritable caviar à Ousmane Dembélé, qui a inscrit le but du break. Par la suite, totalement asphyxiés, les Skyblues ont logiquement encaissé un troisième but signé Vitinha, juste après la demi-heure de jeu, alors qu’Achraf Hakimi aurait déjà pu alourdir le score quelques minutes plus tôt. À la pause, Paris avait donc pris une avance conséquente, de quoi aborder la suite des événements avec sérénité.

City pousse, mais c'est insuffisant

Mais Manchester City reste une équipe redoutable, habituée aux sommets de la Premier League. Les changements opérés par Enzo Maresca ont porté leurs fruits, avec un beau centre d’Iliman Ndiaye, entré en jeu, qui a trouvé la tête de l’intenable Erling Haaland. Malgré un contact avec le ballon, Matvey Safonov n’a rien pu faire pour empêcher la réduction du score. Si les Skyblues ont ensuite tout tenté pour revenir dans la partie, le PSG a repris trois buts d’avance sur une réalisation pour le moins gag à l’heure de jeu. La frappe de Maghnes Akliouche a d’abord été repoussée par Gianluigi Donnarumma, avant que le rebond ne trompe finalement le gardien italien.

Les assauts de City se sont ensuite multipliés devant le but de Safonov. La formation anglaise a même cru pouvoir marquer à la 70e puis à la 71e minute, mais Nuno Mendes a d’abord réalisé un sauvetage sur sa ligne, avant qu’une frappe d’Enzo Fernandez ne vienne heurter le montant. Quelques minutes plus tard, Erling Haaland a également trouvé la barre transversale.

Les Citizens finiront par inscrire un deuxième but à un quart d’heure de la fin, une nouvelle fois par l’intermédiaire de Haaland, auteur d’une belle frappe croisée du droit. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund est ensuite passé tout près du triplé, mais un arrêt incroyable de Safonov l’en a privé à la 83e minute.

Alors que la fin de match approchait, le PSG a alors obtenu un penalty grâce à Nuno Mendes. Ferran Torres s’est chargé de le tirer, mais sa tentative a été facilement repoussée par Donnarumma. Qu’à cela ne tienne, le PSG repart de Manchester avec une belle victoire et se place dans les meilleures dispositions avant de recevoir le Barça la semaine prochaine.