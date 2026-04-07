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LdC : Le Bayern impose sa loi à Madrid

Ligue des Champions07 avr. , 22:56
parMehdi Lunay
1
Quart de finale aller de la Ligue des champions
Stade Santiago-Bernabeu
Real Madrid – Bayern Munich 1-2
Buts : Mbappé (74e) pour le Real ; Diaz (41e), Kane (46e) pour le Bayern
Favori de la double confrontation, le Bayern a pris une option sur la qualification en gagnant à Madrid 2-1. Mais, le Real a suffisamment montré de bonnes choses pour ne pas être enterré.
C'est le classique de la Ligue des champions moderne. Real Madrid et Bayern Munich se retrouvaient une fois encore en phase finale de la C1. Sur le papier, les Bavarois étaient favoris. Ils confirmaient dès l'entame en étouffant leur rival espagnol. Upamecano frôlait l'ouverture du score mais le Français ratait une reprise à quelques mètres des buts (9e). Le Real se réveillait après un quart d'heure grâce à des contres fulgurants. Mais, Neuer était solide comme un roc. Le gardien allemand s'interposait devant Mbappé et Vinicius notamment.
Juste avant la pause, le Bayern punissait le Real. Gnabry trouvait Luis Diaz dans l'axe, ce dernier ajustait Lunin. Un premier coup de massue pour le Real avant un second juste après la pause. A peine revenu des vestiaires, le Bayern doublait la mise grâce à une frappe placée de Kane. Avec 2 buts d'avance, les Allemands se relâchaient et le Real poussait. Vinicius ne trouvait pas le cadre après un gros cadeau d'Upamecano (61e). Mbappé ratait lui deux duels avec Neuer.
Le Français était finalement récompensé de ses efforts avec une frappe barre rentrante. De quoi réduire le score et laisser les deux équipes à 1-2 avant le match retour à Munich mercredi prochain.

Champions League

07 avril 2026 à 21:00
Real Madrid
Mbappé Lottin74'
1
2
Match terminé
FC Bayern München
Díaz Marulanda41'Kane46'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
L. Goretzka
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
A. Pavlović
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Remplacement
90
ENTRE
T. Bischof
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
L. Díaz Marulanda
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
86
J. Musiala
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
82
M. Neuer
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Voir Les Détails Complets Du Match
1
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Il arrive sur RMC et climatise l'Olympique Lyonnais

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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