LdC : Le Bayern impose sa loi à Madrid

Quart de finale aller de la Ligue des champions

Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid – Bayern Munich 1-2

Buts : Mbappé (74e) pour le Real ; Diaz (41e), Kane (46e) pour le Bayern

Favori de la double confrontation, le Bayern a pris une option sur la qualification en gagnant à Madrid 2-1. Mais, le Real a suffisamment montré de bonnes choses pour ne pas être enterré.

C'est le classique de la Ligue des champions moderne. Real Madrid et Bayern Munich se retrouvaient une fois encore en phase finale de la C1. Sur le papier, les Bavarois étaient favoris. Ils confirmaient dès l'entame en étouffant leur rival espagnol. Upamecano frôlait l'ouverture du score mais le Français ratait une reprise à quelques mètres des buts (9e). Le Real se réveillait après un quart d'heure grâce à des contres fulgurants. Mais, Neuer était solide comme un roc. Le gardien allemand s'interposait devant Mbappé et Vinicius notamment.

Juste avant la pause, le Bayern punissait le Real. Gnabry trouvait Luis Diaz dans l'axe, ce dernier ajustait Lunin. Un premier coup de massue pour le Real avant un second juste après la pause. A peine revenu des vestiaires, le Bayern doublait la mise grâce à une frappe placée de Kane. Avec 2 buts d'avance, les Allemands se relâchaient et le Real poussait. Vinicius ne trouvait pas le cadre après un gros cadeau d'Upamecano (61e). Mbappé ratait lui deux duels avec Neuer.

Le Français était finalement récompensé de ses efforts avec une frappe barre rentrante. De quoi réduire le score et laisser les deux équipes à 1-2 avant le match retour à Munich mercredi prochain.