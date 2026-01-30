LdC : Ce sera Monaco - PSG en barrages

Le PSG affrontera Monaco en barrages de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a réservé un nouveau duel franco-français.

En l’absence de l’OM, éliminé à la dernière minute du dernier match, deux clubs français étaient concernés par le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Huit équipes étaient exemptés de ce tour pour avoir terminé aux 8 premières places de la phase de groupe : Arsenal, le Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, le Sporting et Manchester City.

Encore un duel entre Français en barrages

Le PSG aura l’avantage de recevoir au match retour dans ce barrage qui l'opposera à l'AS Monaco . Une petite déception de voir à nouveau un duel franco-français. L'an passé, cela avait en tout cas réussi aux Parisiens avec un carton plein réussi contre Brest avant d'aller chercher la victoire finale dans cette C1. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Barcelone ou Chelsea.

A noter les retrouvailles immédiates entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne, avec en plus des suspendus du côté madrilène, où on a terminé à 9 cette rencontre ce mercredi soir.

Le tirage au sort des barrages

Benfica - Real Madrid

Qarabag - Newcastle United

Galatasaray - Juventus

Bruges - Atl. Madrid

Bor. Dortmund - Atalanta Bergame

Olympiakos - Leverkusen

Bodo Glimt - Inter Milan