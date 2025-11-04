ICONSPORT_276168_0016

LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore

Ligue des Champions04 nov. , 20:43
parMehdi Lunay
Ligue des champions, phase de ligue, 4e journée
Les deux matchs de 18h45 ont livré des résultats conformes au classement. Dans le groupe de tête avec 3 succès en 3 matchs, Arsenal a réalisé le 4 sur 4 sur le terrain du Slavia Prague. Les Gunners se sont imposés 3-0 avec un penalty de Saka puis un doublé de Merino en seconde période. Arsenal prend la tête avant PSG-Bayern ce soir et n'a toujours pas encaissé un but dans cette Ligue des champions.
Champion d'Italie en titre, Naples a un bilan beaucoup plus faible. Les hommes d'Antonio Conte ont été accrochés par Francfort 0-0 sur leur terrain. Ils ont dominé les débats mais leur imprécision dans la surface allemande a été effrayante. Ces deux clubs possèdent 4 points au classement et sont loin d'être qualifiés pour la suite (Francfort est 18e, Naples 19e).

04 novembre 2025 à 18:45
Slavia Praha
Saka32'Merino Zazón46'Merino Zazón68'
