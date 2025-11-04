LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore

Ligue des champions, phase de ligue, 4e journée

Les deux matchs de 18h45 ont livré des résultats conformes au classement. Dans le groupe de tête avec 3 succès en 3 matchs, Arsenal a réalisé le 4 sur 4 sur le terrain du Slavia Prague. Les Gunners se sont imposés 3-0 avec un penalty de Saka puis un doublé de Merino en seconde période. Arsenal prend la tête avant PSG-Bayern ce soir et n'a toujours pas encaissé un but dans cette Ligue des champions.

Champion d'Italie en titre, Naples a un bilan beaucoup plus faible. Les hommes d'Antonio Conte ont été accrochés par Francfort 0-0 sur leur terrain. Ils ont dominé les débats mais leur imprécision dans la surface allemande a été effrayante. Ces deux clubs possèdent 4 points au classement et sont loin d'être qualifiés pour la suite (Francfort est 18e, Naples 19e).