LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore

Et Neuer élu homme du match ca en dit très long sur notre domination
on a perdu beaucoup avec Donarumma
Quelle horrible soirée, souhaitons une bonne récupération et un moindre mal pour notre Hakimi. Je suis très triste ce soir.
Excellent match de LEE
On perd des joueurs majeurs c'est le point noir de la soirée. Sinon on leur offre 2 buts et c'est dommageable parce qu'en sehors de ça ils ont été assez inoffensif et plus le match avancé plus ils se sont retranchés dans leurs 16 mètres la queue entre les jambes, on les a globalement dominé et encore plus à 11vs10 où ils se sont totalement liquéfiés alors que ils êtaient si supérieurs ils auraient très bien pu mener la danse et porter encore le danger. Autre preuve, ces gains de temps abusifs à répétition digne d'une petite équipe.Ce Bayern est surcôté face à une équipe qui manie la possession et l'offensive à outrance. On aurait largement mérité le nul. Le tout en étant diminués et sans prépa, c'est assez positif en analysant à froid. Maintenant faut finir sur un sans faute et se placer au chaud dans le top 5 et espérer des faux pas pour chiper une des 2 premières, ce qui serait exceptionnel vu l'état de l'effectif.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
Nineteen*