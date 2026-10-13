LdC : Arsenal-Lille : Les compos (21h sur Canal+Foot)

Dans la course au classement UEFA de la France face au Portugal ça va faire très mal
Tu as le droit de ne pas être d'accord par contre dire qu'ils ont eu du temps de jeu ?????? Sur 11 matchs n'ont pas joué 1 mn Steve Kango Noham Kamara Alejandro Gomes Rodriguez Adil Hamdani Par contre ceux qui ontjoué Noah Nartey 2 titularisations 2 buts Khalis Merah 3 remplacements qq minutes) 1 but Rémi Himbert 1 fois sur 11 matchs
qui n existe plus d ailleurs. t es un gentil vieux. prends tes cachets
3-2-1 go les marseillaises 🤣
C'est ça, "mdr" à chaque fois.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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