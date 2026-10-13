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LdC : Arsenal-Lille : Les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions
parCorentin Facy
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2e journée de Ligue des Champions
Arsenal : Raya - J. Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly - Merino, Rice - Madueke, Bruno Guimaraes, Eze - Gyökeres.
LOSC : Özer - Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud - André, Bentaleb - Bakwa, Haraldsson, Mukau - Ueda.
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Tu as le droit de ne pas être d'accord par contre dire qu'ils ont eu du temps de jeu ?????? Sur 11 matchs n'ont pas joué 1 mn Steve Kango Noham Kamara Alejandro Gomes Rodriguez Adil Hamdani Par contre ceux qui ontjoué Noah Nartey 2 titularisations 2 buts Khalis Merah 3 remplacements qq minutes) 1 but Rémi Himbert 1 fois sur 11 matchs

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qui n existe plus d ailleurs. t es un gentil vieux. prends tes cachets

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3-2-1 go les marseillaises 🤣

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C'est ça, "mdr" à chaque fois.

Ligue 1

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LOSC Lille
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13641112102
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O. Lyonnais
1163211147
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116321844
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Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
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Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
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Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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