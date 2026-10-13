LdC : Arsenal fait exploser Lille en 6 minutes

Futur ballon d'or👍
Désolé ☆☆
Là il ne faut peut-être pas exagérer. Les supporters grecs tout le monde les connais en Europe. Ils sont pour foutre le bordel. Quand à Macron je ne vois ce qu'il fait dans ton commentaire puisque ce sont les préfets qui prennent les décisions et non pas le gouvernement. Si tu veux parler politique ce n'est pas le bon endroit.
Oui c'est cela. Manque plus que le PSG, l'OM et les autres. Le LOSC et son président en manque de correction, l'OL et Openda. A chaque fois il faudrait que les arbitres avantages ces deux clubs...Surtout l'OL qui au temps d'Aulas a largement bénéficié de l'arbitrage de l'époque.
Bah tiens revirement de situation ils sont autorisés !!! Ils ont bien fait de quoi ???
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
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|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
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|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
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|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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THREE GOALS. THREE POINTS.