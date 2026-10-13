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LdC : Arsenal fait exploser Lille en 6 minutes

Ligue des Champions
parCorentin Facy
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2e journée de Ligue des Champions
Arsenal - Lille : 3-0
Buts : Timber (64e), Eze (67e) et Saka (71e)
Lille a réussi une belle première mi-temps à Arsenal ce mercredi en Ligue des Champions avant d’exploser en l’espace de six minutes après le repos (3-0).
Lille savait le déplacement sur la pelouse d’Arsenal périlleux mais la première mi-temps se déroulait sans accroc pour les hommes de Davide Ancelotti. Peu inquiétés, les Nordistes inscrivaient même un but par l’intermédiaire d’Ueda, lequel était finalement refusé pour hors-jeu. Dominateur mais stérile, Arsenal revenait sur le terrain après la mi-temps avec de bien meilleures intentions.
En l’espace de six minutes, le champion d’Angleterre en titre parvenait à faire craquer la défense lilloise à trois reprises. Timber, Eze et Saka inscrivaient les buts d’Arsenal et permettaient au club londonien de continuer son perfect en Ligue des Champions avec 6 points en 2 matchs. Le bilan lillois est bien plus imparfait avec deux défaites. Les Nordistes devront impérativement prendre des points lors des prochains matchs européens face à Galatasaray, Bodo Glimt… et le Bayern Munich.
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Futur ballon d'or👍

Calderwood bientôt viré, le PSG a bien fauté

Désolé ☆☆

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Là il ne faut peut-être pas exagérer. Les supporters grecs tout le monde les connais en Europe. Ils sont pour foutre le bordel. Quand à Macron je ne vois ce qu'il fait dans ton commentaire puisque ce sont les préfets qui prennent les décisions et non pas le gouvernement. Si tu veux parler politique ce n'est pas le bon endroit.

L’OL et le LOSC s’associent contre l’arbitrage

Oui c'est cela. Manque plus que le PSG, l'OM et les autres. Le LOSC et son président en manque de correction, l'OL et Openda. A chaque fois il faudrait que les arbitres avantages ces deux clubs...Surtout l'OL qui au temps d'Aulas a largement bénéficié de l'arbitrage de l'époque.

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Bah tiens revirement de situation ils sont autorisés !!! Ils ont bien fait de quoi ???

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