LdC : Arsenal fait exploser Lille en 6 minutes

2e journée de Ligue des Champions

Arsenal - Lille : 3-0

Buts : Timber (64e), Eze (67e) et Saka (71e)

Lille a réussi une belle première mi-temps à Arsenal ce mercredi en Ligue des Champions avant d’exploser en l’espace de six minutes après le repos (3-0).

Lille savait le déplacement sur la pelouse d’Arsenal périlleux mais la première mi-temps se déroulait sans accroc pour les hommes de Davide Ancelotti. Peu inquiétés, les Nordistes inscrivaient même un but par l’intermédiaire d’Ueda, lequel était finalement refusé pour hors-jeu. Dominateur mais stérile, Arsenal revenait sur le terrain après la mi-temps avec de bien meilleures intentions.

En l’espace de six minutes, le champion d’Angleterre en titre parvenait à faire craquer la défense lilloise à trois reprises. Timber, Eze et Saka inscrivaient les buts d’Arsenal et permettaient au club londonien de continuer son perfect en Ligue des Champions avec 6 points en 2 matchs. Le bilan lillois est bien plus imparfait avec deux défaites. Les Nordistes devront impérativement prendre des points lors des prochains matchs européens face à Galatasaray, Bodo Glimt… et le Bayern Munich.