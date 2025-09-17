ICONSPORT_268740_0018
Lamine Yamal

Lamine Yamal forfait contre le PSG ?

Ligue des Champions17 sept. , 13:20
parClaude Dautel
Lamine Yamal est absent pour le déplacement du FC Barcelone jeudi à Newcastle en Ligue des champions. Mais la star du Barça pourrait manquer plusieurs matchs, et notamment celui contre le PSG dans deux semaines.
Touché aux adducteurs, Lamine Yamal restera aux soins en Catalogne, pendant que ses coéquipiers seront en Angleterre où ils affronteront les Magpies. Dans un premier temps, les nouvelles étaient plutôt rassurantes pour l'attaquant international espagnol de 18 ans, mais ces dernières heures, l'inquiétude grandit du côté du FC Barcelone. Le quotidien Mundo Deportivo confirme que la blessure à l'aîne de Lamine Yamal pourrait également faire manquer les matchs de Liga à venir face à Getafe et au Real Oviedo. Et désormais, l'hypothèse d'un forfait du génie offensif contre le Paris Saint-Germain, le 1er octobre au Stade Montjuic, est évoqué de plus en plus sérieusement.
Et certains analystes pensent que quoi qu'il advienne désormais, s'il joue contre le PSG en Ligue des champions, Lamine Yamal ne sera pas au top de sa forme. « Une pubalgie ne se soigne pas en quelques semaines. Que Lamine Yamal soit forfait contre Newcastle, c’est logique. Mais être à 100% pour le PSG fin septembre ? J’ai un gros doute. Soit il joue sous infiltration et ne sera pas à plein régime, soit il doit être opéré et là son indisponibilité sera de plusieurs mois. Il faut connaître la blessure pour comprendre ça », explique l'un d'entre eux sur X (anciennement Twitter. Autrement dit, du côté de Barcelone, et au moment où la Ligue des champions débute, le club catalan doit commencer à se poser de sérieuses questions sur l'état de forme de son meilleur jour.

Le Barça peut-il prendre un risque fou avec Lamine Yamal ?

Selon des journalistes espagnols, le Barça s'est désormais fixé comme mission de faire revenir Lamine Yamal au sommet de sa forme pour le choc face au Paris Saint-Germain. Reste à savoir si Hansi Flick acceptera de prendre de gros risques avec son attaquant vedette juste pour qu'il soit apte contre les champions d'Europe, quitte à ce qu'il soit forfait plus longtemps lors de la suite de la saison. Seul l'entraîneur allemand a la réponse à cette question.
