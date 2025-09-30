ICONSPORT_271113_0183
Kairat Almaty

Kairat Almaty - Real Madrid : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Ligue des Champions30 sept. , 17:28
parQuentin Mallet
0
Real Madrid :
Courtois - Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia - Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler - Mastantuono, Mbappé, Vinicius Junior (c)
Kairat Almaty :
Kalmurza - Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata - Gromyko, Kassabulat, Arad - Mrynskiy, Satpayev, Jorginho
0
