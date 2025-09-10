Europe : Le PSG n'est pas favori, Monaco et l'OM largués

Dans un peu moins d'une semaine, la Ligue des champions reprendra ses droits avec le PSG, l'OM et Monaco en lice. Malgré un tirage difficile, les Parisiens seront des candidats sérieux au sacre. Tout le contraire des Marseillais et des Monégasques.

Opta n'est pas très optimiste pour ces deux clubs. La trêve internationale désormais terminée, la saison des clubs va reprendre ce week-end. Mais, tous les regards sont déjà tournés vers la semaine prochaine, mardi et mercredi, avec le retour de la Ligue des champions. Avec le nouveau format à 36 équipes et 8 matches à disputer, la C1 est plus intense et indécise que jamais. La saison passée a montré que la tâche des plus gros clubs comme le PSG n'était pas des plus aisées et que les surprises étaient possibles. A l'image de Brest la saison passée, Marseille et Monaco entendent tirer leur épingle du jeu. Cependant,n'est pas très optimiste pour ces deux clubs.

Le PSG, 3e dans la liste des favoris au sacre

Le spécialiste des statistiques sportives a mis à l'épreuve son super-ordinateur pour évaluer les chances des 36 clubs participants à la Ligue des champions cette saison. Sans surprise, Paris est le représentant français le mieux armé pour aller au bout. Néanmoins, le PSG n'est pas favori numéro 1 malgré son statut de tenant du titre et sa force collective des derniers mois. Selon Opta Analyst, les Parisiens sont troisièmes dans la liste des clubs favoris au titre européen avec 12,1% de chances de succès final. Ils sont devancés par deux clubs anglais rencontrés l'année dernière : Liverpool (20,4%) et Arsenal (16%).

Une analyse que certains supporters parisiens pourraient trouver sévère. Cependant, malgré une phase de ligue très relevée, Opta Analyst est très optimiste sur les chances du PSG de finir dans le top 8 avec 52,5% de chances (5e meilleur total européen). L'OM et Monaco sont très loin du gotha continental. Aucune de ces deux formations ne fait partie du top 20 européen potentiel selon les calculs. Monaco possède 0,3% de chances de gagner la C1 et c'est encore plus infime pour l'OM. Opta ne voit pas ces deux clubs figurer en quart de finale au printemps prochain, finissant leur aventure dans le meilleur des cas en barrages (top 24).