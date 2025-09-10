Le PSG démarrera sa Ligue des champions contre l'Atalanta mercredi prochain

Europe : Le PSG n'est pas favori, Monaco et l'OM largués

Ligue des Champions10 sept. , 11:00
parMehdi Lunay
Dans un peu moins d'une semaine, la Ligue des champions reprendra ses droits avec le PSG, l'OM et Monaco en lice. Malgré un tirage difficile, les Parisiens seront des candidats sérieux au sacre. Tout le contraire des Marseillais et des Monégasques.
La trêve internationale désormais terminée, la saison des clubs va reprendre ce week-end. Mais, tous les regards sont déjà tournés vers la semaine prochaine, mardi et mercredi, avec le retour de la Ligue des champions. Avec le nouveau format à 36 équipes et 8 matches à disputer, la C1 est plus intense et indécise que jamais. La saison passée a montré que la tâche des plus gros clubs comme le PSG n'était pas des plus aisées et que les surprises étaient possibles. A l'image de Brest la saison passée, Marseille et Monaco entendent tirer leur épingle du jeu. Cependant, Opta n'est pas très optimiste pour ces deux clubs.

Le PSG, 3e dans la liste des favoris au sacre

Le spécialiste des statistiques sportives a mis à l'épreuve son super-ordinateur pour évaluer les chances des 36 clubs participants à la Ligue des champions cette saison. Sans surprise, Paris est le représentant français le mieux armé pour aller au bout. Néanmoins, le PSG n'est pas favori numéro 1 malgré son statut de tenant du titre et sa force collective des derniers mois. Selon Opta Analyst, les Parisiens sont troisièmes dans la liste des clubs favoris au titre européen avec 12,1% de chances de succès final. Ils sont devancés par deux clubs anglais rencontrés l'année dernière : Liverpool (20,4%) et Arsenal (16%).
Une analyse que certains supporters parisiens pourraient trouver sévère. Cependant, malgré une phase de ligue très relevée, Opta Analyst est très optimiste sur les chances du PSG de finir dans le top 8 avec 52,5% de chances (5e meilleur total européen). L'OM et Monaco sont très loin du gotha continental. Aucune de ces deux formations ne fait partie du top 20 européen potentiel selon les calculs. Monaco possède 0,3% de chances de gagner la C1 et c'est encore plus infime pour l'OM. Opta ne voit pas ces deux clubs figurer en quart de finale au printemps prochain, finissant leur aventure dans le meilleur des cas en barrages (top 24).  
Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

