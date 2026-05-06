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Dembélé place le PSG en tête en moins de 3 minutes ! (vidéo)

Ligue des Champions06 mai , 21:16
parMehdi Lunay
0
Le Paris Saint-Germain a vite calmé la furia allemande à Munich. Les Parisiens ont ouvert le score d'entrée sur un beau débordement de Kvaratskhelia conclu par une frappe lourde de Dembélé. On jouait depuis moins de 3 minutes. Le chemin est encore long pour le PSG mais c'est un bon coup de pression pour le Bayern.
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L'arbitrage 😂😂😂😂🫣

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Apres j ai de la place pour l autre mollet a la jambe gauche pour un autre tatouage étoile eiffel 😉😊😊😊💪

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Abusé que le jaune ne soit pas annuler pour Samba et remis à Al Tamari, c’est lui qui fait la faute et non Samba

TV : Bayern Munich - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Détend toi mon mignon c'est du second degré. Victoire et qualification des Parisiens !

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Mais on kiff a mort ...😍😍🥰 c est fou de se rendre malade juste pour du foot mais MERDE on aime trop ça !!🤪😁😄....allez PANAME on est pas rendu a 23h

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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