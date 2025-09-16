Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Quel optimisme...
"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .
Ils ont la réussite mais en effet le banc devrait manquer
putain, on vous l'a dit sur l'egalisation de Rennes, il n'y a pas HJ et il n'y a pas de faute sur le gardien, il n'est meme pas mort.
Bein si quand meme... Etre dans les 24 doit être un objectif atteignable!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🇪🇺 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @Arsenal 👊 ¡Nuestro equipo inicial para el partido inaugural de la @ChampionsLeague! #AthleticArsenal #UniqueInTheWorld 🦁
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘 🧱 Timber and Calafiori continue at full-back 🔙 Rice returns ⚡️ Madueke on the wing Let's start as we mean to go on, Gunners 👊