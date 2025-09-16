Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .