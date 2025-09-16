ICONSPORT_260700_0897
San Mames, Bilbao

Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Ligue des Champions16 sept. , 17:37
parQuentin Mallet
Bilbao :
Unai Simon - Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama - Vesga, Jauregizar - Williams, O. Sancet, Navarro - Berenguer
Arsenal :
Raya - Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori - Zubimendi, Rice, Merino - Madueke, Eze, Gyökeres
Derniers commentaires

L’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid

Quel optimisme...

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .

L'OL sur un fil, attention danger !

Ils ont la réussite mais en effet le banc devrait manquer

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

putain, on vous l'a dit sur l'egalisation de Rennes, il n'y a pas HJ et il n'y a pas de faute sur le gardien, il n'est meme pas mort.

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Bein si quand meme... Etre dans les 24 doit être un objectif atteignable!

