Atlético - Barcelone : les compos (21h sur Canal+Sport)

Quart de finale retour de la Ligue des champions

Compo de l'Atlético Madrid : Musso - Ruggeri, Lenglet, Le Normand, Molina - Koke, M.Llorente, G.Simeone, Griezmann - Alvarez, Lookman

Compo du FC Barcelone : J.Garcia - Cancelo, G.Martin, E.Garcia, Koundé - Gavi, Pedri - Fermin Lopez, Olmo, Lamine Yamal - F.Torres