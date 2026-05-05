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Emirates Stadium

Arsenal - Atlético : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions05 mai , 19:53
parMehdi Lunay
0
Demi-finale retour de la Ligue des champions (aller 1-1)
Compo d'Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Lewis-Skelly, Rice, Eze, Saka - Trossard, Gyökeres
Compo de l'Atlético de Madrid : Oblak - Ruggeri, Hancko, Le Normand, Pubill - Koke, Llorente, G.Simeone, Lookman - Griezmann, Alvarez
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L'ASSE a une chance sur deux de sortir le champagne

donnez leur de l'eau du robinet

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

Si Lens gagne la CdF, le 7ème jouera les barrages de la Ligue Conférence.

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

Rage rage rage mon petit Dijaya 😂🤣😂

Bouaddi snobe la France et choisit le Maroc

formé en France, avec les structures a la pointe, avec l argent français, qui l a aidé a etre la ou il en est..... mouais. dans ce cas ok, mais tu rembourses ou ton futur pays paie X par année de formation. C est un peu facile !

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

c est surtout un mytho de competition....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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