Un renfort surprise en attaque pour Lens

Dans une situation très précaire du côté de Levante, Goduine Koyalipou pourrait revenir à Lens après seulement six mois de prêt au club espagnol. Parmi les options envisagées par les Sang et Or, le garder pour la deuxième moitié de saison.

L'été dernier, le RC Lens envoyait Goduine Koyalipou en prêt du côté de Levante. Une opération qui avait pour objectif de permettre à l'attaquant centrafricain de grappiller plus de temps de jeu dans un environnement davantage propice à son épanouissement. La saison dernière, il a enchainé de nombreuses prestations ratées et la direction ne se voyait pas continuer avec lui. Mais le club espagnol basé à Valence a, dans le même temps, recruté Etta Eyong en provenance de Villarreal.

Tout de suite, l'international camerounais a pris une place de choix en pointe et ne l'a jamais lâchée. Forcément, le temps de jeu de Goduine Koyalipou en a pâti et il est désormais relégué à un rôle de joueur secondaire, voire pire, avec 2 buts en 11 apparitions, dont 2 titularisations. Face à cette situation, la presse espagnole révèle qu'une solution pourrait être trouvée avant la fin du mercato hivernal.

Le RC Lens réfléchit pour Koyalipou

En effet, selon les informations de Estadio Deportivo, Goduine Koyalipou pourrait faire son retour au RC Lens cet hiver. Alors que Levante joue sa survie en Liga, la direction du club valencien est très proche de ses sous et doit prendre des décisions qui doivent améliorer la santé financière du club. A commencer par abandonner des joueurs qui ne justifient pas leur salaire. Étant donné que son prêt ne dispose pas d'obligation d'achat, il pourrait très facilement être rompu. En outre, Koyalipou fait partie des six joueurs en prêt, soit le maximum autorisé en Liga. Le faire partir réglerait donc deux problèmes en même temps.

Dans ce cas, que ferait le RC Lens ? Techniquement, le faire revenir permettrait à Pierre Sage de bénéficier d'une solution offensive supplémentaire. Dans la course au titre face au Paris Saint-Germain, une option de plus ne se refuse pas si le joueur reste concerné. Autrement, il faudrait lui trouver une nouvelle porte de sortie pour la deuxième partie de la saison, ce qui demanderait au joueur un nouvel effort d'intégration, au risque de freiner sa progression. Pour l'heure, les trois parties doivent encore se mettre d'accord concernant la suite du prêt.