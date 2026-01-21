ICONSPORT_271272_0033

Un renfort surprise en attaque pour Lens

Lens21 janv. , 15:40
Quentin Mallet
0
Dans une situation très précaire du côté de Levante, Goduine Koyalipou pourrait revenir à Lens après seulement six mois de prêt au club espagnol. Parmi les options envisagées par les Sang et Or, le garder pour la deuxième moitié de saison.
L'été dernier, le RC Lens envoyait Goduine Koyalipou en prêt du côté de Levante. Une opération qui avait pour objectif de permettre à l'attaquant centrafricain de grappiller plus de temps de jeu dans un environnement davantage propice à son épanouissement. La saison dernière, il a enchainé de nombreuses prestations ratées et la direction ne se voyait pas continuer avec lui. Mais le club espagnol basé à Valence a, dans le même temps, recruté Etta Eyong en provenance de Villarreal.
Tout de suite, l'international camerounais a pris une place de choix en pointe et ne l'a jamais lâchée. Forcément, le temps de jeu de Goduine Koyalipou en a pâti et il est désormais relégué à un rôle de joueur secondaire, voire pire, avec 2 buts en 11 apparitions, dont 2 titularisations. Face à cette situation, la presse espagnole révèle qu'une solution pourrait être trouvée avant la fin du mercato hivernal.

Le RC Lens réfléchit pour Koyalipou

En effet, selon les informations de Estadio Deportivo, Goduine Koyalipou pourrait faire son retour au RC Lens cet hiver. Alors que Levante joue sa survie en Liga, la direction du club valencien est très proche de ses sous et doit prendre des décisions qui doivent améliorer la santé financière du club. A commencer par abandonner des joueurs qui ne justifient pas leur salaire. Étant donné que son prêt ne dispose pas d'obligation d'achat, il pourrait très facilement être rompu. En outre, Koyalipou fait partie des six joueurs en prêt, soit le maximum autorisé en Liga. Le faire partir réglerait donc deux problèmes en même temps.
Dans ce cas, que ferait le RC Lens ? Techniquement, le faire revenir permettrait à Pierre Sage de bénéficier d'une solution offensive supplémentaire. Dans la course au titre face au Paris Saint-Germain, une option de plus ne se refuse pas si le joueur reste concerné. Autrement, il faudrait lui trouver une nouvelle porte de sortie pour la deuxième partie de la saison, ce qui demanderait au joueur un nouvel effort d'intégration, au risque de freiner sa progression. Pour l'heure, les trois parties doivent encore se mettre d'accord concernant la suite du prêt.
G. Koyalipou

G. Koyalipou

Central African RepublicRépublique centrafricaine Âge 25 Attaquant

La Liga

2025/2026
Matchs11
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, déjà une très mauvaise nouvelle

Khalis Merah connait le même problème ; il est plus technique mais pas encore au niveau d'un R Cherki il devrait chercher à faire du Mickael Essien

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

disons que de donner un avis sans dire pourquoi c'est un peu inutile !! il a le droit evidemment ! surtout que le dirty ne s'en prive pas de donner son avis sur tous les articles de l'OM meme qd ca ne concerne pas l'OM

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

si angers resiste ils vont finir par avoir leur joueur qui part en juin gratos ... à eux de voir ! Perso, vu que timber et nwaneri arrive, ca peut attendre juin et une arrivée libre

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

le pire c'est que si il avait dit oui à l'OL plutot qu'à l'OM , les lyonnais l'aurait adoubé direct !! c'est de la mauvaise fois ! Encore y 'aurait des argument sportifs, économiques !!

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

ET? ou est le problème en fait?? T'es de la police de la pensée? tu veux me censurer?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

