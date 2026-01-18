ICONSPORT_282614_0111

Un coach de Ligue 1 offre le titre au RC Lens

Lens18 janv. , 19:00
parCorentin Facy
Leader du championnat, le RC Lens a tenu son rang face à Auxerre samedi (1-0). Une victoire de plus pour les Sang et Or, qui continuent leur épatante course en tête de la Ligue 1 devant le PSG.
Vainqueur de l’AJ Auxerre samedi dans un match accroché à Bollaert (1-0), le RC Lens a obtenu trois points précieux dans la course au titre. Ce succès permet aux hommes de Pierre Sage de rester en tête de la Ligue 1 après 18 journées, avec 1 point d’avance sur le PSG et 8 unités d’avance sur l’OM. Le parcours des Sang et Or est tout simplement bluffant avec 14 victoires, 1 match nul et seulement 3 défaites depuis le début de la saison. Même si beaucoup d’observateurs ne voient pas Lens tenir ce rythme sur la durée, Christophe Pélissier n’est lui pas de cet avis.
Après la défaite de son équipe de l’AJA à Bollaert, l’entraîneur bourguignon a expliqué que Lens avait toutes les raisons de croire en ses chances de titre cette saison. « D’aller chercher le titre, je ne sais pas parce qu’il y a quand même un adversaire redoutable aussi. Mais ils sont sur une dynamique incroyable » salue Christophe Pélissier, convaincu que Lens peut créer l’exploit.
On sent un groupe qui a du cœur, qui fait les choses ensemble... Donc pourquoi pas
- Christophe Pélissier
« Surtout, on sent un groupe qui a du cœur, qui fait les choses ensemble. Ils sont difficiles à contourner. Donc pourquoi pas. Je crois que quand on est lancé comme ça, il ne faut rien s’interdire » a ajouté l’ancien entraîneur d’Amiens, persuadé que le RC Lens peut réaliser quelque chose de monumental lors de cette saison 2025-2026 de Ligue 1. Pour cela, il faudra garder une régularité absolue lors de la seconde partie de la saison car de son côté, le Paris Saint-Germain affiche toujours un rythme effréné.

Mais les Lensois ont quelques arguments de leur côté, comme le fait de ne pas disputer de coupe d’Europe et donc de pouvoir concentrer 100% de leurs forces sur le championnat. Quoi qu’il en soit, la saison des Lensois est déjà une réussite et elle pourrait prendre une saveur encore plus particulière la semaine prochaine. Et pour cause, les hommes de Pierre Sage auront l’occasion de frapper un très gros coup au Vélodrome, où ils affrontent l’Olympique de Marseille samedi lors de la 19e journée.
