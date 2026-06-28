Thorgan Hazard à Lens, son contrat déjà signé

Thorgan Hazard à Lens, son contrat déjà signé

Lens28 juin , 19:00
parClaude Dautel
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Depuis le mois d'avril dernier, la rumeur d'un retour au RC Lens de Thorgan Hazard, formé chez les Sang et Or, est évoquée. Mais cette fois, le joueur belge a signé son contrat avec le vice-champion de France.
Arrivé à la fin de son contrat avec le RCS Anderlecht, Thorgan Hazard ne restera pas longtemps sans club. En effet, comme cela avait été annoncé depuis plusieurs semaines, le frère d'Eden Hazard a signé ce dimanche son contrat avec le RC Lens révèle @michsht, l'un des meilleurs insiders concernant les Sang et Or. Agé de 33 ans, le milieu offensif international belge avait rejoint les jeunes lensois en 2007, avant de grimper les échelons, puis de finalement signer à Chelsea en 2012 pour 500.000 euros, en même temps que son frère, qui arrivait lui de Lille pour 30 millions d'euros. Passé ensuite par le Borussia Mönchengladbach, Dortmund, le PSV et finalement Anderlecht qu'il a rejoint en 2023, Thorgan Hazard arrive gratuitement à Bollaert. Selon les médias belges, il a signé pour deux saisons avec les Sang et Or.

Lens a bouclé le dossier Hazard

Son contrat avec le club belge s'achevant mardi prochain, l'officialisation de la signature de Thorgan Hazard devrait ensuite rapidement intervenir, mais l'insider est formel, le joueur belge a paraphé ces dernières heures son futur contrat. Pour le RC Lens, la signature du joueur de 33 ans est évidemment une belle opération dans la mesure où le vice-champion de Ligue 1 jouera la prochaine Ligue des champions et a inévitablement besoin de joueurs ayant de l'expérience. Cependant, selon la presse belge, le nouveau joueur lensois ne pourra pas participer au Trophée des champions le 16 août contre le PSG à Bollaert et à la première journée de Ligue 1 le week-end du 23 août. En effet, lors de son dernier match de la saison avec Anderlecht dans le Championnat de Belgique, il a été expulsé et suspendu deux matchs. Une sanction applicable en France, mais qui n'empêchera pas Thorgan Hazard de signer avec son club formateur.
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