Thorgan Hazard à Lens, son contrat déjà signé

Depuis le mois d'avril dernier, la rumeur d'un retour au RC Lens de Thorgan Hazard, formé chez les Sang et Or, est évoquée. Mais cette fois, le joueur belge a signé son contrat avec le vice-champion de France.

Arrivé à la fin de son contrat avec le RCS Anderlecht, Thorgan Hazard ne restera pas longtemps sans club. En effet, comme cela avait été annoncé depuis plusieurs semaines, le frère d'Eden Hazard a signé ce dimanche son contrat avec le RC Lens révèle @michsht, l'un des meilleurs insiders concernant les Sang et Or. Agé de 33 ans, le milieu offensif international belge avait rejoint les jeunes lensois en 2007, avant de grimper les échelons, puis de finalement signer à Chelsea en 2012 pour 500.000 euros, en même temps que son frère, qui arrivait lui de Lille pour 30 millions d'euros. Passé ensuite par le Borussia Mönchengladbach, Dortmund, le PSV et finalement Anderlecht qu'il a rejoint en 2023, Thorgan Hazard arrive gratuitement à Bollaert. Selon les médias belges, il a signé pour deux saisons avec les Sang et Or.

Lens a bouclé le dossier Hazard