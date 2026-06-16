Officiel : Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Le RC Lens tient son nouvel entraineur. Les Sang et Or ont officialisé ce mardi la signature de Dino Toppmöller. L'Allemand était libre de tout contrat depuis son départ de Francfort.

Toppmöller aura la lourde tâche de remplacer Pierre Sage, désormais parti du côté de Crystal Palace. La saison prochaine, le RC Lens aura un calendrier chargé mais passionnant avec notamment la Ligue des champions à disputer.