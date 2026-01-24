ICONSPORT_282043_0155

Lens : Un départ et une arrivée, le mercato s'excite

Lens24 janv. , 10:20
parCorentin Facy
1
Trop peu utilisé par Pierre Sage depuis le début de la saison, Morgan Guilavogui va quitter le RC Lens. L’attaquant de 27 ans va prendre la direction des Etats-Unis, où il va rejoindre le club de Real Salt Lake. Dans le sens des arrivées, Arthur Masuaku arrive.
Barré par la concurrence de Florian Thauvin, Odsonne Edouard, Wesley Saïd ou encore Rayan Fofana depuis le début de la saison, Morgan Guilavogui doit se contenter de miettes au RC Lens. L’attaquant de 27 ans entre régulièrement en jeu mais n’entre pas véritablement dans les plans de Pierre Sage. Prêté au club allemand du FC St Pauli la saison dernière, où il avait marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives, Morgan Guilavogui était convaincu de pouvoir s’imposer chez les Sang et Or.
Ce n’est finalement pas le cas et un départ cet hiver est à présent l’option numéro un. Selon les informations de FootMercato, les négociations avec le club américain de Real Salt Lake sont d’ailleurs très avancées. Le média affirme que l’attaquant du RC Lens a désormais « de bonnes chances » de signer aux Etats-Unis. Il s’agirait d’un transfert et non d’un prêt, mais aucun élément chiffré n’a pour l’instant filtré. Lens avait payé 4,5 millions d’euros à St Pauli pour rappeler Guilavogui, après que le club allemand ait levé son option d’achat dans un premier temps.
M. Guilavogui

M. Guilavogui

FranceFrance Âge 27 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts1
Passes décisives0
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0
On peut donc légitimement penser que les Sang et Or ont négocié un transfert au minimum à cette hauteur de prix pour laisser filer Guilavogui aux Etats-Unis. Le joueur de 27 ans va découvrir un nouveau challenge avec l’espoir cette fois de s’imposer comme un titulaire et de retrouver du temps de jeu et du plaisir. Du côté lensois, on se débarrasse du salaire d’un joueur trop peu utilisé par Pierre Sage.
Il n’y a pas que dans le sens des départs que cela bouge au RC Lens puisque dans le même temps, L’Equipe nous apprend que l’actuel leader de la Ligue 1 est sur le point de finaliser l’arrivée d’Arthur Masuaku. Sous contrat avec Sunderland jusqu’en juin 2027, le latéral gauche congolais passé par Valenciennes, West Ham ou encore Besiktas, devrait venir renforcer l’effectif de Pierre Sage dans les prochains jours. Un renfort intéressant pour venir doubler le poste du titulaire Matthieu Udol et ainsi étoffer l’effectif afin de viser le titre en Ligue 1 sans pour autant délaisser la Coupe de France, dans laquelle le RCL est toujours en lice.
1
Derniers commentaires

Nwaneri à l’OM, Arsenal peut craindre Aubameyang

Il semblerait qu'il y ait déjà un souci entre Ethan Nwaneri et Mateta. Au mieux, il trouvera un bon sujet de discussion avec Aubameyang.

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

C'est peut-être pour le préserver pour le match de bruge , la qualification se joue mercredi a bruge

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Ça serait débile de le vendre lors ce mercato. Tessman est quasi indiscutable pour notre milieu, et on est encore engagé à 2 compét en + de la L1...

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Et Tessmann il est juste indiscutable au milieu de terrain chez nous il y a qu a regarder les matchs ou il n est pas sur le terrain c est généralement très compliqué .

TV : Metz - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Et Tessmann au milieu il est indiscutable .

