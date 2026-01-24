Lens : Un départ et une arrivée, le mercato s'excite

Trop peu utilisé par Pierre Sage depuis le début de la saison, Morgan Guilavogui va quitter le RC Lens. L’attaquant de 27 ans va prendre la direction des Etats-Unis, où il va rejoindre le club de Real Salt Lake. Dans le sens des arrivées, Arthur Masuaku arrive.

Barré par la concurrence de Florian Thauvin, Odsonne Edouard, Wesley Saïd ou encore Rayan Fofana depuis le début de la saison, Morgan Guilavogui doit se contenter de miettes au RC Lens. L’attaquant de 27 ans entre régulièrement en jeu mais n’entre pas véritablement dans les plans de Pierre Sage. Prêté au club allemand du FC St Pauli la saison dernière, où il avait marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives, Morgan Guilavogui était convaincu de pouvoir s’imposer chez les Sang et Or.

Ce n’est finalement pas le cas et un départ cet hiver est à présent l’option numéro un. Selon les informations de FootMercato, les négociations avec le club américain de Real Salt Lake sont d’ailleurs très avancées. Le média affirme que l’attaquant du RC Lens a désormais « de bonnes chances » de signer aux Etats-Unis. Il s’agirait d’un transfert et non d’un prêt, mais aucun élément chiffré n’a pour l’instant filtré. Lens avait payé 4,5 millions d’euros à St Pauli pour rappeler Guilavogui, après que le club allemand ait levé son option d’achat dans un premier temps.

M. Guilavogui France • Âge 27 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 16 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 3 Rouge 1 Jaune Rouge 0

On peut donc légitimement penser que les Sang et Or ont négocié un transfert au minimum à cette hauteur de prix pour laisser filer Guilavogui aux Etats-Unis. Le joueur de 27 ans va découvrir un nouveau challenge avec l’espoir cette fois de s’imposer comme un titulaire et de retrouver du temps de jeu et du plaisir. Du côté lensois, on se débarrasse du salaire d’un joueur trop peu utilisé par Pierre Sage.