ICONSPORT_361341_0139
Thauvin

Lens proche du titre, Thauvin est aux anges

Lens08 mars , 18:40
parHadrien Rivayrand
2
Le RC Lens est plus que jamais dans la course pour le titre en Ligue 1. Florian Thauvin savoure comme rarement.
Les Sang et Or ont largement battu le FC Metz 3-0 ce dimanche en championnat au Stade Bollaert. Grâce à cette victoire, le club artésien est revenu à seulement un point du Paris Saint-Germain, battu de son côté par l’AS Monaco.
Florian Thauvin, bien que prudent, croit plus que jamais en la possibilité pour le RC Lens de soulever le trophée en fin de saison. Après le succès contre les Lorrains, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a notamment déclaré dans des propos recueillis par Eloïse De Mester :
« On vit des choses extraordinaires ! En tant que passionné de foot, vivre des après-midi de football et pouvoir profiter de ma passion, comme on peut le faire à Bollaert, c’est quelque chose qui me tient à cœur, c’est quelque chose d’important pour moi, donc c’était vraiment une belle journée.
(...) On revient à un point, c’est vrai. Je pense qu’il ne faut pas s’enflammer. La semaine dernière, on pensait que c’était fini. Aujourd’hui, on se remet à rêver à nouveau. Aujourd’hui, ça a été un match compliqué après une grosse débauche d’énergie à Lyon, un match difficile avec beaucoup d’émotions, un match à enjeu. C’était difficile aujourd’hui de répondre présent physiquement, mais on a réussi à le faire ».

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Rennes
4325127642357
Tout afficher
2
Derniers commentaires

L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise

Vous allez voir,les jeunes vont faire le taf

OM : Il quitte l'OM pour l'Italie, c'est encore pire que Robinio Vaz

Putain de jeunes qui croient qu’ils sont les meilleurs , avec l'aide bien volontaire de leur famille et de leur manager .... Ils ne voient que par le fric morale de l'histoire ils se retrouvent trop vite dans des grands clubs dont ils cirent le banc .

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Dur d'être confiant... Malheureusement on est obligé, tolisso et endrick vt etre cramés s'il n'y a pas un minimum de turnover, ce qui de tte manière ne ns ramènera pas de points mieux vaut laisser filer 2 pts voir aucun, qu'en laisser filer 6 ou 9 en ayant des joueurs cramés

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

On doit le soigner pour qu'il prenne du poids et du volume physique ,pas le descendre au bout d'un mois

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Des qu'un joueur a un coup de mou il doit partir suivant ces imbéciles

