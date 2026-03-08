Lens proche du titre, Thauvin est aux anges

Le RC Lens est plus que jamais dans la course pour le titre en Ligue 1. Florian Thauvin savoure comme rarement.

Les Sang et Or ont largement battu le FC Metz 3-0 ce dimanche en championnat au Stade Bollaert. Grâce à cette victoire, le club artésien est revenu à seulement un point du Paris Saint-Germain, battu de son côté par l’AS Monaco.

Florian Thauvin, bien que prudent, croit plus que jamais en la possibilité pour le RC Lens de soulever le trophée en fin de saison. Après le succès contre les Lorrains, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a notamment déclaré dans des propos recueillis par Eloïse De Mester :

« On vit des choses extraordinaires ! En tant que passionné de foot, vivre des après-midi de football et pouvoir profiter de ma passion, comme on peut le faire à Bollaert, c’est quelque chose qui me tient à cœur, c’est quelque chose d’important pour moi, donc c’était vraiment une belle journée.

(...) On revient à un point, c’est vrai. Je pense qu’il ne faut pas s’enflammer. La semaine dernière, on pensait que c’était fini. Aujourd’hui, on se remet à rêver à nouveau. Aujourd’hui, ça a été un match compliqué après une grosse débauche d’énergie à Lyon, un match difficile avec beaucoup d’émotions, un match à enjeu. C’était difficile aujourd’hui de répondre présent physiquement, mais on a réussi à le faire ».