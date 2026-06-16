Lens prête Anthony Bermont à Angers

Le SCO Angers a officialisé ce mercredi la signature de l’ailier gauche français Anthony Bermont, prêté une saison par le RC Lens.

« Angers SCO est heureux d’annoncer l’arrivée d’Anthony Bermont. Le jeune ailier gauche français est prêté pour une saison par le RC Lens et vient renforcer le secteur offensif Noir&Blanc (…) Récent vainqueur de la Coupe de France, Anthony Bermont arrive en Anjou avec l’envie de franchir un nouveau cap et de s’imposer sous les couleurs angevines. Le Club se félicite de son arrivée et lui souhaite la bienvenue sous le maillot angevin ! » écrit le club angevin sur son site officiel.