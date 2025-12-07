Lens leader de L1, il officialise son départ

Dans son objectif de retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026, Deiver Machado a officialisé son départ du RC Lens. Le Colombien va rejoindre le FC Nantes dès le début du mercato hivernal. Ce dimanche, il fait ses adieux au club artésien sur les réseaux sociaux.

Arrivé au RC Lens à l’été 2021, Deiver Machado va quitter le club artésien cet hiver. Le joueur à la recherche de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026 est barré par l’inépuisable Matthieu Udol . Le Colombien va donc rejoindre le FC Nantes en quête d’un latéral dans la course au maintien. Ce dimanche, le joueur de 32 ans a officialisé son départ sur les réseaux sociaux.

Machado rêve de la Coupe du monde

« Aujourd’hui, j’ai dit au revoir au RC Lens, un endroit qui a représenté bien plus que mes quatre années au club. Il est facile de dire oui à un endroit où l’on est heureux, mais je vois la sérénité de ma vie se refléter dans l’un de mes 117 matchs, dont je suis fier, » écrit-il sur Instagram. « Lens était ma maison. C’est la routine, l’effort, la joie, et aussi les défis qui m’ont permis de grandir. Tout cela restera à jamais gravé en moi, » ajoute-t-il pour conclure.

Après 117 matchs sous les couleurs des Sang et Or, l’ex-toulousain s’en va pour un nouveau défi. Pierre Sage ne le retiendra pas pour lui permettre d’aller en Amérique du Nord l’été prochain. « Donc, s’il a l’opportunité d’avoir du temps de jeu, d’être performant et d’avoir sa récompense aussi de disputer cette Coupe du monde, ce serait génial pour lui et c’est pour ça qu’on ne le retient pas et qu’on l’encourage à être performant au moins sur 16 des 17 matchs de la phase retour, » note le technicien lensois. Désormais, place à l’aventure nantaise qui sera officialisée dans les prochains jours.