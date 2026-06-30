Lens annonce aussi le départ de Masuaku (officiel)

Au prochain
Tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé.
Puis désolé de ne pas avoir été éliminer de coupe d'Europe, votre projet tombe à l'eau
Celle-là !!!... il fallait la faire !... surtout venant d'un décérébré tel que toi. Mdr
Faut te tenir au courant le lyonnais, la DNCG c'est passé déjà
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𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑨𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓 ❤️💛 Revenu au club cet hiver, @ArthurMasuaku retourne au @SunderlandAFC à l'issue de son prêt. Le club remercie le défenseur, acteur de la qualification en @ChampionsLeague et du succès en @CoupeDeFranceCA, et lui souhaite le meilleur pour la suite. 🤝