Lens annonce aussi le départ de Masuaku (officiel)

Arthur Masuaku quitte le RC Lens. L'arrière gauche retourne à Sunderland, qui l'avait prêté l'hiver dernier aux Sang et Or.

Via un communiqué, les Artésiens lui ont rendu hommage, le remerciant notamment pour l'aide en Coupe de France et en Ligue 1. A 32 ans, Masuaku cherchera probablement un nouveau club où rebondir.