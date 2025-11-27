ICONSPORT_268257_0554

L1 : Trois grosses signatures à Lens cet hiver

Lens27 nov. , 9:20
parEric Bethsy
Surprenant troisième après 13 journées de Ligue 1, le Racing Club de Lens s’appuie notamment sur des cadres relancés par l’entraîneur Pierre Sage. Malang Sarr, Adrien Thomasson et Malang Sarr enchaînent les bonnes performances et incitent la direction à prolonger leurs contrats respectifs.
Le Racing Club de Lens pourra-t-il tenir cette cadence ? En tout cas, après 13 journées de Ligue 1, les Sang et Or ressemblent de plus en plus à de vrais candidats au podium. L’actuel troisième du championnat, à égalité de points avec l’Olympique de Marseille deuxième, a même creusé un écart de cinq longueurs avec son premier poursuivant Lille. C’est dire à quel point les Lensois réussissent un excellent début de saison. Dès ses premiers mois à Lens, Pierre Sage parvient à tirer le maximum d’un effectif pas forcément programmé pour jouer les premiers rôles.

On pouvait s’attendre à voir la recrue Florian Thauvin guider sa nouvelle équipe avec sa percussion, sa justesse dans les derniers mètres et son expérience. En revanche, le réveil soudain de certains cadres était moins prévisible. Le capitaine Adrien Thomasson s’est rendu indispensable dans le dispositif de Pierre Sage. Auteur de cinq passes décisives, le milieu de terrain a disputé la quasi intégralité des 13 matchs de Ligue 1. L’ancien joueur de Strasbourg impressionne, tout comme le défenseur central Malang Sarr qui renaît après un passage un placard.
Sa solidité retrouvée n’est pas étrangère à la réussite du Racing Club de Lens qui peut également compter sur l’efficacité de l’attaquant Wesley Saïd (5 buts et 2 passes décisives). Leurs performances n’ont évidemment pas échappé à la direction qui, selon les informations d’Ici Nord, a entamé des discussions avec ces trois joueurs en vue d’une prolongation. Et pour cause, leurs contrats respectifs expirent en juin prochain, même si celui de Malang Sarr contient une option pour une année supplémentaire. Ce sont donc trois dossiers importants pour le club artésien.
Derniers commentaires

Il est parti, les supporters du PSG sont en larmes

Donnaruma était déjà un phénomène à MILAN et les italiens qui connaissent le foot un peu mieux que les français n’ont jamais accepté son depart .Ne pas comparer svp.

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

il est où sergio ?

Le PSG lâche 50ME pour un international français

On a les meilleurs milieu du monde au point de faire jouer Zaïre en LD et on irait chercher un "6 " ??? C'est pas là qu'on a besoin de renfort ....

Indice UEFA : La France avance au sprint

Quel sprint !!!!!!!! On a repris 0,27 points aux Anglais, 0,14 aux Allemands , 0,09 aux Espagnols mais on a perdu 0,15 points face aux Italiens

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le Jack Kashkar lyonnais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

