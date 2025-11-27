L1 : Trois grosses signatures à Lens cet hiver

Surprenant troisième après 13 journées de Ligue 1, le Racing Club de Lens s’appuie notamment sur des cadres relancés par l’entraîneur Pierre Sage. Malang Sarr, Adrien Thomasson et Malang Sarr enchaînent les bonnes performances et incitent la direction à prolonger leurs contrats respectifs.

Le Racing Club de Lens pourra-t-il tenir cette cadence ? En tout cas, après 13 journées de Ligue 1, les Sang et Or ressemblent de plus en plus à de vrais candidats au podium. L’actuel troisième du championnat, à égalité de points avec l’Olympique de Marseille deuxième, a même creusé un écart de cinq longueurs avec son premier poursuivant Lille. C’est dire à quel point les Lensois réussissent un excellent début de saison. Dès ses premiers mois à Lens, Pierre Sage parvient à tirer le maximum d’un effectif pas forcément programmé pour jouer les premiers rôles.

On pouvait s’attendre à voir la recrue Florian Thauvin guider sa nouvelle équipe avec sa percussion, sa justesse dans les derniers mètres et son expérience. En revanche, le réveil soudain de certains cadres était moins prévisible. Le capitaine Adrien Thomasson s’est rendu indispensable dans le dispositif de Pierre Sage. Auteur de cinq passes décisives, le milieu de terrain a disputé la quasi intégralité des 13 matchs de Ligue 1. L’ancien joueur de Strasbourg impressionne, tout comme le défenseur central Malang Sarr qui renaît après un passage un placard.

Sa solidité retrouvée n’est pas étrangère à la réussite du Racing Club de Lens qui peut également compter sur l’efficacité de l’attaquant Wesley Saïd (5 buts et 2 passes décisives). Leurs performances n’ont évidemment pas échappé à la direction qui, selon les informations d’Ici Nord, a entamé des discussions avec ces trois joueurs en vue d’une prolongation. Et pour cause, leurs contrats respectifs expirent en juin prochain, même si celui de Malang Sarr contient une option pour une année supplémentaire. Ce sont donc trois dossiers importants pour le club artésien.