L1 : Lens réagit aux incidents survenus au Parc

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le RC Lens a réagi aux incidents survenus ce dimanche au Parc des Princes en marge du match de Ligue 1 entre les Sang et Or et le PSG.

« À la suite des incidents survenus lors du déplacement au Parc des Princes à l’occasion de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Racing Club de Lens, le club tient à exprimer sa profonde préoccupation quant aux conditions d’accueil réservées aux supporters de football » se désole le club artésien avant de poursuivre.

« Le club souhaite rappeler que si un dispositif sécuritaire renforcé avait été évoqué oralement en réunion préparatoire de match, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune officialisation ni transmission claire par les autorités parisiennes. Il n’a, à ce titre, jamais été intégré aux comptes rendus partagés avec les parties concernées, ce qui a contribué à créer confusion, tension et sentiment d’injustice chez les supporters lensois. Le Racing Club de Lens milite avec constance pour que les déplacements de supporters soient organisés dans des conditions respectueuses, claires et uniformes. Il est impératif que les principes du « référentiel parcours visiteur », adopté par les instances nationales, soient scrupuleusement respectés partout sur le territoire. Ce cadre prévoit notamment des zones de filtrage et de palpation clairement identifiées et adaptées, dans le but de garantir un accueil sécurisé mais aussi digne pour les supporters en déplacement ».

Et le RC Lens de conclure : « Le club appelle donc à une meilleure coordination entre les acteurs concernés – clubs, autorités locales et nationales – pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le respect des supporters et la préservation d’un climat apaisé dans les stades passent par des règles claires, appliquées de façon cohérente, et par un dialogue constant. Le Racing Club de Lens continuera à œuvrer dans ce sens, dans l’intérêt de ses supporters et du football dans son ensemble ».