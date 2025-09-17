ICONSPORT_259380_0250
RC Lens

L1 : Lens réagit aux incidents survenus au Parc

Lens17 sept. , 19:19
parCorentin Facy
Dans un communiqué publié sur son site officiel, le RC Lens a réagi aux incidents survenus ce dimanche au Parc des Princes en marge du match de Ligue 1 entre les Sang et Or et le PSG.
« À la suite des incidents survenus lors du déplacement au Parc des Princes à l’occasion de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Racing Club de Lens, le club tient à exprimer sa profonde préoccupation quant aux conditions d’accueil réservées aux supporters de football » se désole le club artésien avant de poursuivre.
« Le club souhaite rappeler que si un dispositif sécuritaire renforcé avait été évoqué oralement en réunion préparatoire de match, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune officialisation ni transmission claire par les autorités parisiennes. Il n’a, à ce titre, jamais été intégré aux comptes rendus partagés avec les parties concernées, ce qui a contribué à créer confusion, tension et sentiment d’injustice chez les supporters lensois. Le Racing Club de Lens milite avec constance pour que les déplacements de supporters soient organisés dans des conditions respectueuses, claires et uniformes. Il est impératif que les principes du « référentiel parcours visiteur », adopté par les instances nationales, soient scrupuleusement respectés partout sur le territoire. Ce cadre prévoit notamment des zones de filtrage et de palpation clairement identifiées et adaptées, dans le but de garantir un accueil sécurisé mais aussi digne pour les supporters en déplacement ».
Et le RC Lens de conclure : « Le club appelle donc à une meilleure coordination entre les acteurs concernés – clubs, autorités locales et nationales – pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le respect des supporters et la préservation d’un climat apaisé dans les stades passent par des règles claires, appliquées de façon cohérente, et par un dialogue constant. Le Racing Club de Lens continuera à œuvrer dans ce sens, dans l’intérêt de ses supporters et du football dans son ensemble ».

Ligue 1

14 septembre 2025 à 17:15
Paris Saint Germain
Barcola15'Barcola51'
2
0
Match terminé
Lens
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
80
ENTRE
W. Saïd
LensLens
SORT
F. Thauvin
LensLens
Remplacement
80
ENTRE
A. Bermont
LensLens
SORT
M. Udol
LensLens
Remplacement
71
ENTRE
J. Gonçalves Neves
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
W. Zaire Emery
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
71
ENTRE
N. Mendes
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
L. Lopes Beraldo
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Voir Les Détails Complets Du Match
Derniers commentaires

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Bon match ,allez Paris !!

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

Il y a erreur et erreur... l'erreur subjective sur un point d'interprétation, et l'erreur flagrante que tout le monde voit et dénonce...

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Même la L1 n'a pas le droit à de bons arbitres alors la L2 ...

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Bon match à tous Allez Paris !!!

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Avec l'OM aucun souvenir d'une mauvaise attitude de Rulli.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

