ICONSPORT_271316_0185

Incidents au Parc : Le maire de Lens soutient les supporters

Lens24 sept. , 20:40
parMehdi Lunay
Le match PSG-Lens de la 4e journée a fait polémique pour l'accueil réservé par la police aux supporters lensois. Fouillés, gazés et empêchés d'entrer au Parc des Princes, ils sont soutenus par le maire de Lens. Ce dernier vient de saisir la défenseure des droits.
Ils rêvaient d'une belle fête au Parc des Princes, les supporters lensois ont finalement vécu un dimanche cauchemardesque. Venue en car assister au match entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, la plupart d'entre eux n'ont pas pu suivre la moindre minute de jeu. En effet, une violente bagarre les a opposés aux forces de l'ordre. Reste à déterminer les raisons de ces échauffourées. Les ultras lensois dénonçaient un dispositif de sécurité « abusif » et « humiliant » à leur encontre avec des fouilles très poussées et des gazages notamment.

Le début d'une procédure judiciaire ?

10 jours plus tard, ils ne décolèrent toujours pas. Alors que la préfecture de police se dédouane et assume la procédure mise en place, les supporters lensois entendent les attaquer sur le plan judiciaire. Ce mercredi, le maire de Lens Sylvain Robert s'est joint à leur combat. L'élu PS a écrit une lettre à la défenseure des droits, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des libertés fondamentales en France.
« Alors que cet accueil avait été préparé dans le strict respect de l’arrêté préfectoral, les supporters ont été confrontés, dès leur arrivée au parking visiteurs, à des mesures de rétention inappropriées et vexatoires. Puis à un dispositif de sécurité démesuré, humiliant et provocateur de la part des forces de l’ordre équipées de matraques, casques, tasers, etc., qui ont été largement documentés par des journalistes présents sur place et certains supporters. [...] Sur le retour, l’escorte policière a empêché tout arrêt sur les aires d’autoroutes, sans aucun motif particulier. La plupart d’entre eux, pacifistes et accompagnés de leur famille, ont été particulièrement choqués par les conditions déplorables de leur accueil », a écrit le maire de Lens.
A la lecture de cette lettre, la défenseure des droits Claire Hédon peut décider de soutenir les plaignants dans leur procédure judiciaire voire témoigner en leur faveur auprès du juge. Ce PSG-Lens peut donc vite devenir une affaire d'Etat.
Articles Recommandés
psg le real a trouve bien mieux que vitinha iconsport 264442 0165 397098
PSG

Le Real propose un échange délirant au PSG

bordeaux se vante le psg prend une balle perdue irles 2 398439
Bordeaux

Bordeaux : Bruno Irlès viré, pour quoi faire ?

ICONSPORT_271665_0008
OM

Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

ICONSPORT_270916_0181
OM

OM : De Zerbi échappe à une lourde sanction

Fil Info

22:00
Le Real propose un échange délirant au PSG
21:30
Bordeaux : Bruno Irlès viré, pour quoi faire ?
21:00
Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix
20:44
OM : De Zerbi échappe à une lourde sanction
20:20
« Je mets les pieds dans le plat » : Lille atomise l’arbitrage en Ligue 1
20:02
Nice - Roma : les compos (21h sur Canal+Foot)
20:00
OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites
19:30
« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique
19:11
L'OL sans Tolisso mais avec Ghezzal à Utrecht

Derniers commentaires

Le Real propose un échange délirant au PSG

50m€ + Rodrygo ?? C'est un gag. Même Rodrygo n'accepterait pas, et nous encore moins. Au lieu de faire les poubelles de la Presse espagnole, travaillez donc au rétablissement de la fonctionnalité de blocage avant que les trolls au QI de pintade bousillent définitivement ce qu'il reste de forum. Et merci d'agrandir la text-area de la zone de commentaire. On ne voit que deux lignes là

« Dembélé, j’ai des doutes » : Pierre Ménès est brutal

Oui ça rejoint ce que je dis. Dans un sport d'équipe tu ne peux pas briller sur une saison tout seul et tout gagner. La chance que vous avez c'est que votre équipe est très complémentaire. Votre trio au milieu est redoutable. Après voilà, j'ai précisé que s'il faut en choisir absolument un... Mais c'est un choix perso car je préfère ce genre de joueur.

Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

Pourtant le palmarès parle pour nous ...la coupe intercontinentale va le finir...

Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

Superficiel comme après un titre boire le champagne sur un bateau a 500 bar .....pathétique.

Un titre ou la crise, l’OM n'a plus le choix

Et oui les boules que le PSG a maintenant un plus grand palmarès que ton club ...et c est loin d etre fini....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading