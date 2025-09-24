Incidents au Parc : Le maire de Lens soutient les supporters

Le match PSG-Lens de la 4e journée a fait polémique pour l'accueil réservé par la police aux supporters lensois. Fouillés, gazés et empêchés d'entrer au Parc des Princes, ils sont soutenus par le maire de Lens. Ce dernier vient de saisir la défenseure des droits.

abusif » et « humiliant » à leur encontre avec des fouilles très poussées et des gazages notamment. Ils rêvaient d'une belle fête au Parc des Princes, les supporters lensois ont finalement vécu un dimanche cauchemardesque. Venue en car assister au match entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens , la plupart d'entre eux n'ont pas pu suivre la moindre minute de jeu. En effet, une violente bagarre les a opposés aux forces de l'ordre. Reste à déterminer les raisons de ces échauffourées. Les ultras lensois dénonçaient un dispositif de sécurité «» et «» à leur encontre avec des fouilles très poussées et des gazages notamment.

Le début d'une procédure judiciaire ?

10 jours plus tard, ils ne décolèrent toujours pas. Alors que la préfecture de police se dédouane et assume la procédure mise en place, les supporters lensois entendent les attaquer sur le plan judiciaire. Ce mercredi, le maire de Lens Sylvain Robert s'est joint à leur combat. L'élu PS a écrit une lettre à la défenseure des droits, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des libertés fondamentales en France.

« Alors que cet accueil avait été préparé dans le strict respect de l’arrêté préfectoral, les supporters ont été confrontés, dès leur arrivée au parking visiteurs, à des mesures de rétention inappropriées et vexatoires. Puis à un dispositif de sécurité démesuré, humiliant et provocateur de la part des forces de l’ordre équipées de matraques, casques, tasers, etc., qui ont été largement documentés par des journalistes présents sur place et certains supporters. [...] Sur le retour, l’escorte policière a empêché tout arrêt sur les aires d’autoroutes, sans aucun motif particulier. La plupart d’entre eux, pacifistes et accompagnés de leur famille, ont été particulièrement choqués par les conditions déplorables de leur accueil », a écrit le maire de Lens.

A la lecture de cette lettre, la défenseure des droits Claire Hédon peut décider de soutenir les plaignants dans leur procédure judiciaire voire témoigner en leur faveur auprès du juge. Ce PSG-Lens peut donc vite devenir une affaire d'Etat.