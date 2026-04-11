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Frustré par le PSG, Lens se défoule sur Rouen

Lens11 avr. , 16:36
parCorentin Facy
0
Match amical
Stade Bollaert
RC Lens - Rouen : 2-1
Buts : Bulatovic (60e), Saïd (47e) pour Lens ; Fuss (77e) pour Rouen
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C'est bien... tu cherches à te rassurer. 😏

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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