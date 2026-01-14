Officiel : Le Havre s'offre Sofiane Boufal

A la recherche de renforts offensifs pour assurer son maintien en Ligue 1 lors de la deuxième moitié de la saison, Le Havre s'est offert Sofiane Boufal.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs et c'est désormais officiel, le HAC a mis la main sur Sofiane Boufal. Le Marocain de 32 ans était libre depuis la résiliation de son contrat avec l'Union Saint-Gilloise. « Un sacré coup ! Voilà ce que vient de réaliser le HAC en engageant un joueur dont le nom parle à tous les amateurs de football, de beau football : Sofiane Boufal est désormais Hacman ! », a réagi le club normand dans le communiqué officiel.

Pour rappel, Sofiane Boufal a disputé 99 matchs officiels en Ligue 1 et dispose d'une grande expérience à l'étranger comme en sélection nationale avec le Maroc. Un joli coup pour les Havrais.