ICONSPORT_279505_0298

Officiel : Le Havre s'offre Sofiane Boufal

Le Havre14 janv. , 12:14
parQuentin Mallet
0
A la recherche de renforts offensifs pour assurer son maintien en Ligue 1 lors de la deuxième moitié de la saison, Le Havre s'est offert Sofiane Boufal.
C'était dans les tuyaux depuis plusieurs et c'est désormais officiel, le HAC a mis la main sur Sofiane Boufal. Le Marocain de 32 ans était libre depuis la résiliation de son contrat avec l'Union Saint-Gilloise. « Un sacré coup ! Voilà ce que vient de réaliser le HAC en engageant un joueur dont le nom parle à tous les amateurs de football, de beau football : Sofiane Boufal est désormais Hacman ! », a réagi le club normand dans le communiqué officiel.
Pour rappel, Sofiane Boufal a disputé 99 matchs officiels en Ligue 1 et dispose d'une grande expérience à l'étranger comme en sélection nationale avec le Maroc. Un joli coup pour les Havrais.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277983_0478
SCO

Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue

ICONSPORT_260299_0257
Liga

Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe

ICONSPORT_243442_0002
ASSE

L'ASSE offre 6 millions d'euros pour Varane

ICONSPORT_245105_0212
OM

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Fil Info

14 janv. , 13:28
Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue
14 janv. , 13:20
Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe
14 janv. , 13:00
L'ASSE offre 6 millions d'euros pour Varane
14 janv. , 12:40
L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro
14 janv. , 12:20
OL : Endrick de retour à Madrid, le Real parle enfin
14 janv. , 12:00
Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou
14 janv. , 11:40
Lens : Un départ imprévu à 5 ME dans les tuyaux
14 janv. , 11:20
Bordeaux va mieux, Lopez clashe Lizarazu

Derniers commentaires

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

il peut etre inscrit apres les poules

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Belle progression un roc bon relanceur .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

Mis au placard, MAUPAY n'est pas inscrit non plus sur la liste des joueurs pour la LDC ,et d'un coup on le ressort ,on lui donne une tenue et une de chaussures de football et on raconte que de Zerbi compte sur lui . Maupay est une marchandise qu'on Stoke puis on l'expose au public pour une éventuelle vente .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

MAUPAY a été mis au placard . Il n'a pas été in

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Fakes news ! Il y a 2 jours Barcola déclarait **""Je suis bien au PSG et je veux rester à Paris ,les pourparlers pour une prolongation sont en bonne marche **"'

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading