Thiago Silva de retour à Milan, c'est très chaud

Malgré ses 41 ans fêtés en septembre dernier, Thiago Silva cherche un dernier challenge relevé avant de mettre un terme à sa carrière. Ce qui n'était qu'une rumeur est finalement proche de la réalité : le Brésilien a des chances de faire son retour à l'AC Milan.

Le romantisme dans le football a encore de beaux jours devant lui. Après quatre années fructueuses passées à Chelsea (2020-2024), Thiago Silva avait accepté de revenir au Brésil pour retrouver son club formateur, Fluminense. Un choix salué qui lui a même permis de retrouver pendant un temps le plus haut niveau avec la Coupe du monde des clubs. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'écurie carioca, il pourrait néanmoins forcer son départ dès le mois de janvier prochain afin de vivre sa dernière danse européenne. Et alors que les récentes rumeurs déployées par la presse italienne parlaient d'un retour à l'AC Milan, ce qui n'était que des spéculations pourraient bien se transformer en une réalité proche.

T. da Silva Brésil • Âge 41 • Défenseur

Thiago Silva vers un retour à Milan ?

C'est en tout cas ce que révèle La Repubblica . Le quotidien italien, à l'origine de l'information concernant un éventuel retour de Thiago Silva à l'AC Milan, a redonné des nouvelles à ce propos. On apprend ainsi que ce qui n'était qu'une suggestion initiale ressemble de plus en plus à un véritable intérêt commun entre toutes les parties. Les chances de voir l'ex-international brésilien revenir en Lombardie sont clairement accentuées ces dernières heures. Au sein du club rossonero, de nombreux efforts sont faits pour permettre d'organiser son retour sous la forme d'un contrat de six mois de janvier à juillet.