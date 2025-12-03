le psg regrette thiago silva negocie son retour thiago silva 46 395164

Thiago Silva de retour à Milan, c'est très chaud

Serie A03 déc. , 17:30
parQuentin Mallet
0
Malgré ses 41 ans fêtés en septembre dernier, Thiago Silva cherche un dernier challenge relevé avant de mettre un terme à sa carrière. Ce qui n'était qu'une rumeur est finalement proche de la réalité : le Brésilien a des chances de faire son retour à l'AC Milan.
Le romantisme dans le football a encore de beaux jours devant lui. Après quatre années fructueuses passées à Chelsea (2020-2024), Thiago Silva avait accepté de revenir au Brésil pour retrouver son club formateur, Fluminense. Un choix salué qui lui a même permis de retrouver pendant un temps le plus haut niveau avec la Coupe du monde des clubs. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'écurie carioca, il pourrait néanmoins forcer son départ dès le mois de janvier prochain afin de vivre sa dernière danse européenne. Et alors que les récentes rumeurs déployées par la presse italienne parlaient d'un retour à l'AC Milan, ce qui n'était que des spéculations pourraient bien se transformer en une réalité proche.
T. da Silva

T. da Silva

BrazilBrésil Âge 41 Défenseur

Thiago Silva vers un retour à Milan ?

C'est en tout cas ce que révèle La Repubblica. Le quotidien italien, à l'origine de l'information concernant un éventuel retour de Thiago Silva à l'AC Milan, a redonné des nouvelles à ce propos. On apprend ainsi que ce qui n'était qu'une suggestion initiale ressemble de plus en plus à un véritable intérêt commun entre toutes les parties. Les chances de voir l'ex-international brésilien revenir en Lombardie sont clairement accentuées ces dernières heures. Au sein du club rossonero, de nombreux efforts sont faits pour permettre d'organiser son retour sous la forme d'un contrat de six mois de janvier à juillet.
A 41 ans, Thiago Silva rêve visiblement d'une dernière pige en Europe, dans un très gros club qu'il connait bien, qui plus est. La présence de Massimiliano Allegri sur le banc du club aide logiquement un tel retour, étant donné que les deux hommes ont remporté ensemble le scudetto de 2011. Dans sa quête d'un nouveau titre de Serie A, l'actuel leader du championnat ne dira pas non à l'expérience d'un tel joueur.
0
Articles Recommandés
Deiver Machado
FC Nantes

Accord avec Lens, Nantes lance son mercato hivernal

ICONSPORT_278847_0001 (1)
Liga

Esp : Mbappé régale, le Real se balade à Bilbao

ICONSPORT_277701_0183
OGC Nice

L1 : Incidents contre l'OM, Nice durement sanctionné

ICONSPORT_278337_0014
OL

Fonseca le voulait, il signe à l'OL

Fil Info

21:00
Accord avec Lens, Nantes lance son mercato hivernal
20:53
Esp : Mbappé régale, le Real se balade à Bilbao
20:45
L1 : Incidents contre l'OM, Nice durement sanctionné
20:30
Fonseca le voulait, il signe à l'OL
20:00
Echeverri envoyé à l'OM, coup dur pour l'OL
19:40
Diakité au PSG, le gros pari de Luis Campos
19:20
Emegha s’explique, Strasbourg ne le comprend pas
19:00
Lille : Bouaddi à Strasbourg, Chelsea a un plan
18:30
20 millions pour un buteur de Ligue 1, le PSG signe

Derniers commentaires

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Signé Nasser... comme d'hab !

Hojbjerg, l'OM fait un choix fracassant

Heuu on n'est pas dans une situation financière qu'on a beaucoup connue à des époques ou on était obligé de vendre. Navré mais ce n'est plus le cas. On n'est pas non plus dans une situation idyllique mais on n'a pas d'obligation de vendre, avec la DNCG sur le cul. Si les mecs veulent nous joueurs, on peut leur dire non dans mettre en danger le club.

OL : John Textor passe aux aveux

exact... et je me demande si un club peut juridiquement acquérir un joueur sans qu'il soit enregistré par les instances du foot. Il me semble que la FIFA, l'UEFA et la LFP ont un règlement très clair à ce sujet. Je m'atonne qu'il n'y ait aucune action juridique pour poursuivre Textor pour ses magouilles.

OL : John Textor passe aux aveux

Croire à quoi ? Cela fait près d'un an que l'on parle du risque financier lié à la pratique de l'afacturation par Textor. Et avant même son arrivée on parlait du risque lié -à son lanque de liquidité, et à son endettement à des taux élevés auprès de Ares, et d'autres créanciers. Il n'y a que Aulas et la DNCG qui ont fermé les yeux. Le risque était là, le montage était kamikaze et la seule happy end possible était une IPO, ce qui a été rendu impossible.

OL : John Textor passe aux aveux

Au delà des malversations évidentes de Textor, il ne faut pas oublier que le club est en déficit depuis plus de 5 ans. On vivait déjà au dessus de nos moyens avec Aulas. Un déficit cumulé de près de 600 millions d'euros augmente forcément la dette.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading