Thiago Silva de retour à Milan, c'est très chaud

Signé Nasser... comme d'hab !
Heuu on n'est pas dans une situation financière qu'on a beaucoup connue à des époques ou on était obligé de vendre. Navré mais ce n'est plus le cas. On n'est pas non plus dans une situation idyllique mais on n'a pas d'obligation de vendre, avec la DNCG sur le cul. Si les mecs veulent nous joueurs, on peut leur dire non dans mettre en danger le club.
exact... et je me demande si un club peut juridiquement acquérir un joueur sans qu'il soit enregistré par les instances du foot. Il me semble que la FIFA, l'UEFA et la LFP ont un règlement très clair à ce sujet. Je m'atonne qu'il n'y ait aucune action juridique pour poursuivre Textor pour ses magouilles.
Croire à quoi ? Cela fait près d'un an que l'on parle du risque financier lié à la pratique de l'afacturation par Textor. Et avant même son arrivée on parlait du risque lié -à son lanque de liquidité, et à son endettement à des taux élevés auprès de Ares, et d'autres créanciers. Il n'y a que Aulas et la DNCG qui ont fermé les yeux. Le risque était là, le montage était kamikaze et la seule happy end possible était une IPO, ce qui a été rendu impossible.
Au delà des malversations évidentes de Textor, il ne faut pas oublier que le club est en déficit depuis plus de 5 ans. On vivait déjà au dessus de nos moyens avec Aulas. Un déficit cumulé de près de 600 millions d'euros augmente forcément la dette.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
📰 @Repubblica: The idea would be to offer Thiago Silva a six-month contract, from January to June.