Serie A : Pas de folies entre le Milan AC et la Juventus

34e journée de Serie A :

San Siro.

AC Milan - Juventus : 0-0.

Avec ce score nul et vierge, le Milan AC et la Juve restent troisièmes et quatrièmes de la Serie A. Le Milan a trois points d'avance sur son adversaire du soir dans la course au podium, alors que l'Inter est déjà très loin devant.