ICONSPORT_365182_0054

Serie A : Pas de folies entre le Milan AC et la Juventus

Serie A26 avr. , 22:46
parAlexis Rose
0
34e journée de Serie A :
San Siro.
AC Milan - Juventus : 0-0.
Avec ce score nul et vierge, le Milan AC et la Juve restent troisièmes et quatrièmes de la Serie A. Le Milan a trois points d'avance sur son adversaire du soir dans la course au podium, alors que l'Inter est déjà très loin devant.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365178_0148
OM

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

ICONSPORT_365178_0097
OM

C’était écrit, la Panenka de Wahi crucifie l’OM

ICONSPORT_365178_0099
Ligue 1

L1 : Wahi climatise le Vélodrome, l'OM n'y arrive plus

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

Fil Info

26 avr. , 23:00
OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent
26 avr. , 22:45
C’était écrit, la Panenka de Wahi crucifie l’OM
26 avr. , 22:44
L1 : Wahi climatise le Vélodrome, l'OM n'y arrive plus
26 avr. , 22:43
L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée
26 avr. , 22:30
OL : Gros coup dur en vue pour Lyon avant le sprint final ?
26 avr. , 22:10
Miracle pour Bordeaux, la montée se rapproche
26 avr. , 21:51
Terrible bagarre en D2 espagnole
26 avr. , 21:30
C'est fini pour Nantes, les héros vont en Ligue 2
26 avr. , 21:00
Mercato : Monaco offre 15 ME pour Abline, Nantes refuse

Derniers commentaires

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

Intéressant, je me suis rendu compte que j'en connaissais mal l'histoire

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

Quel sens de la répartie ! Mais tu es un génie ! ^^

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

C'est dommage que je ne puisse pas te faire un dessin ici. ^^

OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent

C'est sûr... tout le monde a appris ce soir. Mdr

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Tu as conscience que ce que tu viens de dire c'est du vent? ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading