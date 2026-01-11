Inter Naples

Serie A : Naples arrache le nul à l'Inter Milan

Serie A11 janv. , 22:42
parAlexis Rose
0
20e journée de Serie A :
Stade Giuseppe-Meazza.
Inter Milan - Naples : 2-2.
Buts : Dimarco (9e), Calhanoglu (73e sur penalty) pour l’Inter ; McTominay (26e, 81e) pour Naples.
Avec ce match nul, l’Inter conserve sa place de leader de la Serie A avec trois points d’avance sur le Milan AC, et quatre sur son adversaire du soir, le Napoli, toujours à la lutte pour le titre.
0
