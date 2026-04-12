Serie A : L’Inter renverse Côme avec un grand Marcus Thuram

32e journée de Serie A :

Stade Giuseppe-Sinigaglia.

Côme - Inter Milan : 3-4.

Buts : Valle (36e), Paz (45e) et Da Cunha (88e sp) pour Côme ; Marcus Thuram (45e+2, 49e) et Dumfries (59e, 72e) pour l’Inter Milan.

Grâce à cette victoire dans ce choc de haut de tableau, l’Inter Milan fait un grand pas vers le titre de champion d’Italie. Puisqu’à six journées de la fin de la Serie A, l’Inter est leader avec neuf points d’avance sur Naples.