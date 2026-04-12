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Serie A : L’Inter renverse Côme avec un grand Marcus Thuram

Serie A12 avr. , 22:40
parAlexis Rose
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32e journée de Serie A :
Stade Giuseppe-Sinigaglia.
Côme - Inter Milan : 3-4.
Buts : Valle (36e), Paz (45e) et Da Cunha (88e sp) pour Côme ; Marcus Thuram (45e+2, 49e) et Dumfries (59e, 72e) pour l’Inter Milan.
Grâce à cette victoire dans ce choc de haut de tableau, l’Inter Milan fait un grand pas vers le titre de champion d’Italie. Puisqu’à six journées de la fin de la Serie A, l’Inter est leader avec neuf points d’avance sur Naples.
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J'ai pas compris cet irrespect.

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Ils sont ou tous les imbéciles qui critiquent l'OL ? ^^

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C’est bien probable… 😂🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

OL - Lorient : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Dit celui qui ne connait rien au football.

Après l'OM, Roberto de Zerbi a enfin de gros moyens

Non Mr de Zerbi ,nous les parisiens on ne te parle jamais des moyens financiers de ton club , énormes. On va te surveiller en regardant les matchs et ton management . On a toujours dit que tu es un petit entraîneur et grosse gueule.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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