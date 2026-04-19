Serie A : Les anciens de L1 font gagner la Juventus

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Rennes -3pts : faute sur Merah ca reste pas ca glisse pas de rouge vers la 30e, Morton expulsé injustement et 2 des 3 buts de Rennes sont litigieux, HJ Jacquet, tirage de maillot de l'attaquant qui met le but au 1er poteau PSG -3 pts : Faute sur tessman (litigieux), 2 peno oublié sur la main de Zabarnyi et la faute de Kang In lee sur Tagliafico PFC -2 : 3 rouges oubliés pour le PFC(Chergui, de Smet et un autre joueur) et rouge scandaleux pour abner Strasbourg -1 ; arbitrage partial envers Strasbourg beaucoup de contacts méritait des jaunes, Enciso touche le ballon de la main au début de l'action du 1er but. Enciso qui aurait du etre expulsé pour sa charge non maitrisé sur Sulc. J'estime que l'OL pouvais arracher un nul avec un arbitrage plus juste bien que Strasbourg a bouffer l'OL dans l'impact physique OM-3 : une quinzaine d'actions mal arbitrés en défaveur de l'OL, Tolisso n'est pas HJ, le but d'Aubameyang il y a deux fautes avant sur Morton et Endrick. L'OM doit finir à 8 (Aguerd, Emerson, Abdelli). PFC -2 : Aux alentours de la 80e il y a une main flagrante d'un def du PFC qui aurait du aboutir a un penalty acccordé a Lyon. AS Monaco -3: enorme faute de Faes sur Sulc en 1e MT qui peut valoir rouge entrée de surface, tirage de maillot sur Endrick + simulation d'Akliouche qui tape dans le mollet de Tolisso avant de se faire un croche patte Pour moi Tagliafico ne merite pas de rouge sur l'action du coup de tete car Akliouche lui met un gros physique et a une influence sur l'action. En revenche Rouge logique en fin de match indiscutable. Angers -2 plusieurs situations de penaltys non vérifiée par la VAR PSG -0 3 rouges non donnés au PSG Hernandez aurait du etre averti en 1e période suite a un tampon sur endrick puis expulsé sur son annihilation du contre avec une main, Kang in Lee ca reste pas ca glisse rouge oublié, Zabarnyi doit prendre 3 jaunes et être expulsé dès sa faute dans la surface qui aurait du aboutir a un penalty accorder a Lyon en début de 2e MT Ces 19 points reprèsentent une inéquité sportive ahurissante