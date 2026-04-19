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Serie A : Les anciens de L1 font gagner la Juventus

Serie A19 avr. , 22:41
parAlexis Rose
0
33e journée de Serie A :
Allianz Stadium.
Juventus - Bologne : 2-0.
Buts : David (2e), Khéphren Thuram (57e) pour la Juve.
Grâce à cette victoire acquise avec des buts d'anciens joueurs de la L1, la Juve conforte sa quatrième place en prenant cinq points d’avance sur Côme, tout en revenant à trois longueurs du Milan AC et de Naples dans la course au podium.
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L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Si aller au contact et jouer un duel devient une faute uniquement parce que le joueur se blesse derrière faut regarder un autre sport

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

on peut faire 7 ou 9 pas 8

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Le plan en 433 de Fonseca vient pour moi des critiques incessantes qu'il subit gravement des supporters très objectifs et en colère ainsi que toutes les chaines de supporters qu'il regarde sur YT mise à part l'homme tortue Teddy Spencer qui sait toujours tout sur rien et mieux que personne. Bref Espérons que cette victoire loin d'être parfaite dans sa lecture de match (notamment sur le cas Tessman ou Merah épuisé) lui serve tout de même de leçon à ce farfelu frileux de Fonseca.

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Rennes -3pts : faute sur Merah ca reste pas ca glisse pas de rouge vers la 30e, Morton expulsé injustement et 2 des 3 buts de Rennes sont litigieux, HJ Jacquet, tirage de maillot de l'attaquant qui met le but au 1er poteau PSG -3 pts : Faute sur tessman (litigieux), 2 peno oublié sur la main de Zabarnyi et la faute de Kang In lee sur Tagliafico PFC -2 : 3 rouges oubliés pour le PFC(Chergui, de Smet et un autre joueur) et rouge scandaleux pour abner Strasbourg -1 ; arbitrage partial envers Strasbourg beaucoup de contacts méritait des jaunes, Enciso touche le ballon de la main au début de l'action du 1er but. Enciso qui aurait du etre expulsé pour sa charge non maitrisé sur Sulc. J'estime que l'OL pouvais arracher un nul avec un arbitrage plus juste bien que Strasbourg a bouffer l'OL dans l'impact physique OM-3 : une quinzaine d'actions mal arbitrés en défaveur de l'OL, Tolisso n'est pas HJ, le but d'Aubameyang il y a deux fautes avant sur Morton et Endrick. L'OM doit finir à 8 (Aguerd, Emerson, Abdelli). PFC -2 : Aux alentours de la 80e il y a une main flagrante d'un def du PFC qui aurait du aboutir a un penalty acccordé a Lyon. AS Monaco -3: enorme faute de Faes sur Sulc en 1e MT qui peut valoir rouge entrée de surface, tirage de maillot sur Endrick + simulation d'Akliouche qui tape dans le mollet de Tolisso avant de se faire un croche patte Pour moi Tagliafico ne merite pas de rouge sur l'action du coup de tete car Akliouche lui met un gros physique et a une influence sur l'action. En revenche Rouge logique en fin de match indiscutable. Angers -2 plusieurs situations de penaltys non vérifiée par la VAR PSG -0 3 rouges non donnés au PSG Hernandez aurait du etre averti en 1e période suite a un tampon sur endrick puis expulsé sur son annihilation du contre avec une main, Kang in Lee ca reste pas ca glisse rouge oublié, Zabarnyi doit prendre 3 jaunes et être expulsé dès sa faute dans la surface qui aurait du aboutir a un penalty accorder a Lyon en début de 2e MT Ces 19 points reprèsentent une inéquité sportive ahurissante

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

3 rouges non donnés au PSG ce soir Hernandez aurait du etre averti en 1e suite a un tampon sur endrick puis expulsé sur son annihilation d'un contre avec une main, Kang in Lee ca reste pas ca glisse rouge oublié, Zabarnyi doit prendre 3 jaune et etre expulsé dès sa faute dans la surface qui aurait du aboutir a un penalty accorder a Lyon en début de 2e MT

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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