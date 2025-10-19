Leao Milan

Serie A : Leao installe le Milan AC sur le fauteuil de leader

Serie A19 oct. , 22:43
parAlexis Rose
7e journée de Serie A
San Siro.
AC Milan - Fiorentina : 2-1.
Buts : Leao (63e, 86e sur penalty) pour le Milan AC ; Gosens (55e) pour la Fiorentina.
Grâce à ce succès, le Milan AC double l'Inter, Naples et la Roma pour s'installer dans le fauteuil de leader de la Serie A avec un point d'avance sur ses trois poursuivants.

Serie A

19 octobre 2025 à 20:45
Milan
Conceição Leão63'Conceição Leão86'
2
1
Match terminé
Fiorentina
Gosens55'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
K. De Winter
MilanMilan
SORT
A. Saelemaekers
MilanMilan
Carton jaune
88
L. Ranieri
FiorentinaFiorentina
Remplacement
88
ENTRE
E. Džeko
FiorentinaFiorentina
SORT
R. Mandragora
FiorentinaFiorentina
Remplacement
87
ENTRE
S. Sohm
FiorentinaFiorentina
SORT
H. Nicolussi Caviglia
FiorentinaFiorentina
Voir Les Détails Complets Du Match
