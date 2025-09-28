Milan

Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader

Serie A28 sept. , 22:44
parAlexis Rose
0
5e journée de Serie A
San Siro.
AC Milan - Naples : 2-1.
Buts : Saelemaekers (3e), Pulisic (31e) pour le Milan AC ; De Bruyne (60e sp) pour Naples.
Expulsion : Estupinan (57e) pour le Milan AC.
Grâce à cette victoire, le Milan de Massimiliano Allegri récupère la place de leader du Napoli avec une meilleure différence de buts particulière que le club champion en titre. Le Milan est premier de la Serie A avec 12 points, comme Naples et la Roma.

Serie A

28 septembre 2025 à 20:45
Milan
Saelemaekers3'Pulisic31'
2
1
Match terminé
Napoli
De Bruyne60'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
B. Gilmour
NapoliNapoli
SORT
S. Lobotka
NapoliNapoli
Carton jaune
90
A. Rabiot
MilanMilan
Remplacement
80
ENTRE
R. Loftus-Cheek
MilanMilan
SORT
Y. Fofana
MilanMilan
Remplacement
80
ENTRE
K. De Winter
MilanMilan
SORT
F. Tomori
MilanMilan
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Loading