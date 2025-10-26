Lazio Juve

Serie A : La Juventus continue de sombrer

Serie A26 oct. , 22:38
parAlexis Rose
0
8e journée de Serie A
Stade olympique de Rome.
Lazio - Juventus : 1-0.
But : Basic (9e) pour la Lazio Rome.
À cause de cette défaite, la Juve, qui n’a plus gagné depuis la mi-septembre, s’enfonce dans le ventre mou du championnat d’Italie, avec six points de retard sur le leader, Naples.

Serie A

26 octobre 2025 à 20:45
Lazio
Bašić9'
1
0
Match terminé
Juventus
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Guendouzi Olié
LazioLazio
Remplacement
86
ENTRE
J. Neto Lopes
JuventusJuventus
SORT
F. Gatti
JuventusJuventus
Remplacement
83
ENTRE
P. Rodríguez Ledesma
LazioLazio
SORT
G. Isaksen
LazioLazio
Remplacement
82
ENTRE
T. Noslin
LazioLazio
SORT
B. Dia
LazioLazio
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
Ol Fofana
Ligue 1

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Stade Lille Europa
LOSC

Lille fonce sur un buteur ivoirien

Fil Info

22:44
L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil
22:44
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
22:30
Lille fonce sur un buteur ivoirien
22:21
OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?
22:00
L'OM se voyait trop beau, Nabil Djellit se lâche
21:30
PSG : Nouveau record stratosphérique pour Paris
21:00
Real-Barça : Yamal parle trop, les Madrilènes l'adorent
20:45
SRFC : Habib Beye répond aux sifflets des supporters

Derniers commentaires

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Merci Reds

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bon maintenant on attaque une série de matchs à l'extérieur (pas de stade) 5 matchs extérieurs sur les 6 qui viennent

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Kvaravacaca, change de papier...

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Quand tu causes une fracture de la malléole c'est rouge même si le match est arrêté... Saison terminée pour Fofana...

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Voilà ce qui se passe quand on laisse les femmes en hôpital psychiatrique se faire engrosser, ça engendre des déchets de la société comme cette personne. Pauvre France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading