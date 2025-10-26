Serie A : La Juventus continue de sombrer

Merci Reds
Bon maintenant on attaque une série de matchs à l'extérieur (pas de stade) 5 matchs extérieurs sur les 6 qui viennent
Kvaravacaca, change de papier...
Quand tu causes une fracture de la malléole c'est rouge même si le match est arrêté... Saison terminée pour Fofana...
Voilà ce qui se passe quand on laisse les femmes en hôpital psychiatrique se faire engrosser, ça engendre des déchets de la société comme cette personne. Pauvre France
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
FT | Fischio finale. @EASPORTSFC @easportsfcit #LazioJuve