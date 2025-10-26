Serie A : La Juventus continue de sombrer

8e journée de Serie A :

Stade olympique de Rome.

Lazio - Juventus : 1-0.

But : Basic (9e) pour la Lazio Rome.

À cause de cette défaite, la Juve, qui n’a plus gagné depuis la mi-septembre, s’enfonce dans le ventre mou du championnat d’Italie, avec six points de retard sur le leader, Naples.